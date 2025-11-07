Рейтинг@Mail.ru
07.11.2025

Трамп заявил, что унаследовал украинский бардак от Байдена
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 07.11.2025
Трамп заявил, что унаследовал украинский бардак от Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что унаследовал украинский конфликт от своего предшественника Джо Байдена, но намерен добиться его...
Трамп заявил, что унаследовал украинский бардак от Байдена

Трамп заявил, что унаследовал украинский бардак от Байдена и хочет его завершить

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что унаследовал украинский конфликт от своего предшественника Джо Байдена, но намерен добиться его завершения.
«

"Я унаследовал этот бардак, и мы его решаем, так же, как и восемь войн, которые мы уже завершили", - заявил он на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент Дональд Трамп общается с журналистами. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
