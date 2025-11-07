https://ria.ru/20251107/tramp-2053563290.html
Трамп заявил, что унаследовал украинский бардак от Байдена
Трамп заявил, что унаследовал украинский бардак от Байдена - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп заявил, что унаследовал украинский бардак от Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме, что унаследовал украинский конфликт от своего предшественника Джо Байдена, но намерен добиться его... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:25:00+03:00
2025-11-07T21:25:00+03:00
2025-11-07T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
венгрия
дональд трамп
джо байден
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:792:2233:2048_1920x0_80_0_0_0f7424772c34383a73bab1dde3d1e74e.jpg
https://ria.ru/20250414/tramp-2011072768.html
сша
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8822694a4dce0a6b73c451132c51434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, дональд трамп, джо байден, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Венгрия, Дональд Трамп, Джо Байден, Виктор Орбан
Трамп заявил, что унаследовал украинский бардак от Байдена
Трамп заявил, что унаследовал украинский бардак от Байдена и хочет его завершить