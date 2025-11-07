https://ria.ru/20251107/tramp-2053562761.html
Трамп заявил, что Украина потеряла значительную часть территорий
Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что страна утратила часть территорий, погибло много людей. РИА Новости, 07.11.2025
Трамп: в результате конфликта Украина потеряла территории, погибло много людей