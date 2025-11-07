Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Украина потеряла значительную часть территорий - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 07.11.2025
Трамп заявил, что Украина потеряла значительную часть территорий
Трамп заявил, что Украина потеряла значительную часть территорий - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп заявил, что Украина потеряла значительную часть территорий
Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что страна утратила часть территорий, погибло много людей. РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
украина
сша
венгрия
2025
в мире, украина, сша, венгрия, дональд трамп, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан
Трамп заявил, что Украина потеряла значительную часть территорий

Трамп: в результате конфликта Украина потеряла территории, погибло много людей

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Getty Images / Roberto Schmidt
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт на Украине, заявил, что страна утратила часть территорий, погибло много людей.
«

"Посмотрите, что стало с Украиной - она стала меньше, и погибло очень много людей", - сказал Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Белом доме.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Орбан прокомментировал слова Трампа об Украине
29 сентября, 18:55
29 сентября, 18:55
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан
 
 
