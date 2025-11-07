https://ria.ru/20251107/tramp-2053562296.html
Трамп хочет сохранить Будапешт как площадку для встречи с Путиным
Трамп хочет сохранить Будапешт как площадку для встречи с Путиным - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп хочет сохранить Будапешт как площадку для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сохранить Будапешт в качестве площадки для возможного саммита с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:18:00+03:00
2025-11-07T21:18:00+03:00
2025-11-07T21:18:00+03:00
в мире
сша
будапешт
венгрия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053558560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81bacb36789ec822804fffde6b10d7aa.jpg
https://ria.ru/20251107/tramp-2053561837.html
сша
будапешт
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053558560_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5068ddf83ae6824fde18733d61fb4c83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, будапешт, венгрия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Будапешт, Венгрия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп хочет сохранить Будапешт как площадку для встречи с Путиным
Трамп заявил, что хочет сохранить Будапешт как площадку для встречи с Путиным