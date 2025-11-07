Рейтинг@Mail.ru
21:18 07.11.2025
Трамп хочет сохранить Будапешт как площадку для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сохранить Будапешт в качестве площадки для возможного саммита с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, сша, будапешт, венгрия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Будапешт, Венгрия, Дональд Трамп, Владимир Путин
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сохранить Будапешт в качестве площадки для возможного саммита с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я бы хотел сохранить Венгрию, Будапешт", – сказал Трамп в Белом доме в пятницу в ходе встречи с венгерским коллегой, отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным.
"Я бы хотел сделать это в Будапеште", – добавил американский лидер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Трамп обсудил с Орбаном возможность встречи с Путиным
Вчера, 21:13
 
В миреСШАБудапештВенгрияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
