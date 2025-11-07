Рейтинг@Mail.ru
Трамп обсудил с Орбаном возможность встречи с Путиным
21:13 07.11.2025 (обновлено: 21:18 07.11.2025)
Трамп обсудил с Орбаном возможность встречи с Путиным
Трамп обсудил с Орбаном возможность встречи с Путиным
2025
Трамп обсудил с Орбаном возможность встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы говорили об этом с Виктором, но подробности сообщим позже. Встречу с Путиным мы действительно обсуждали", - сказал Трамп на встрече в Белом доме с венгерским премьером.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что его планируемая встреча с Путиным будет двусторонней
17 октября, 20:53
 
