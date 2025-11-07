https://ria.ru/20251107/tramp-2053561837.html
Трамп обсудил с Орбаном возможность встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:13:00+03:00
