Рейтинг@Mail.ru
Трамп предсказал Орбану успех на предстоящих выборах - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/tramp-2053561542.html
Трамп предсказал Орбану успех на предстоящих выборах
Трамп предсказал Орбану успех на предстоящих выборах - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп предсказал Орбану успех на предстоящих выборах
Президент США Дональд Трамп предсказал венгерскому премьеру Виктору Орбану большой успех на предстоящих выборах. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:12:00+03:00
2025-11-07T21:12:00+03:00
в мире
венгрия
сша
брюссель
дональд трамп
виктор орбан
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:792:2233:2048_1920x0_80_0_0_0f7424772c34383a73bab1dde3d1e74e.jpg
https://ria.ru/20251107/ssha-2053557885.html
венгрия
сша
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559593_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8822694a4dce0a6b73c451132c51434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, брюссель, дональд трамп, виктор орбан, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Трамп предсказал Орбану успех на предстоящих выборах

Трамп: Орбан добьется большого успеха на выборах в Венгрии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Виктор Орбан
Дональд Трамп и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предсказал венгерскому премьеру Виктору Орбану большой успех на предстоящих выборах.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут в апреле 2026 года. Как ранее заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан, на них будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.
"Я люблю и уважаю его и как руководят Венгрией. Ей руководят должным образом, и именно поэтому он добьется большого успеха на предстоящих выборах", – сказал Трамп в Белом доме в пятницу в ходе встречи с венгерским коллегой.
Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Орбан понимает Путина, заявил Трамп
Вчера, 20:59
 
В миреВенгрияСШАБрюссельДональд ТрампВиктор ОрбанСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала