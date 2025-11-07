Парламентские выборы в Венгрии пройдут в апреле 2026 года. Как ранее заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан, на них будет решаться, останется ли в Венгрии национально ориентированное правительство, или к власти придут "наёмники", которых финансирует Брюссель.

"Я люблю и уважаю его и как руководят Венгрией. Ей руководят должным образом, и именно поэтому он добьется большого успеха на предстоящих выборах", – сказал Трамп в Белом доме в пятницу в ходе встречи с венгерским коллегой.