Трамп похвалил Венгрию и ее лидера - РИА Новости, 07.11.2025
20:54 07.11.2025 (обновлено: 21:07 07.11.2025)
Трамп похвалил Венгрию и ее лидера
Трамп похвалил Венгрию и ее лидера

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил Венгрию и ее премьера Виктора Орбана: страна – безопасная, лидер – влиятельный и уважаемый.
"Для меня большая честь принять здесь моего друга Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, и он проделал фантастическую работу. Он очень влиятельный человек в своей стране... они любят Виктора", – сказал Трамп в Белом доме в пятницу.
Трамп также положительно оценил Венгрию и ситуацию там с безопасностью.
"Он управляет великой страной, и у него нет преступности, у него нет проблем, какие есть у некоторых стран", – добавил Трамп.
СМИ узнали ожидания Орбана по срокам визита Трампа в Будапешт
СМИ узнали ожидания Орбана по срокам визита Трампа в Будапешт
