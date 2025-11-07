Рейтинг@Mail.ru
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 07.11.2025 (обновлено: 21:08 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/tramp-2053555111.html
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию
Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности закупок Венгрией российской нефти, назвав венгерского премьера Виктора Орбана великим РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:45:00+03:00
2025-11-07T21:08:00+03:00
в мире
венгрия
сша
дональд трамп
виктор орбан
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959162252_0:142:1772:1139_1920x0_80_0_0_147cec35b9fd049db778de5f36e7ad4d.jpg
https://ria.ru/20250908/siyyarto--2040379954.html
https://ria.ru/20251107/orban-2053557243.html
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959162252_246:71:1668:1138_1920x0_80_0_0_464360c41aeab07d858123b4a7fbc81e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках российской нефти в Венгрию

Трамп отказался отвечать на вопрос о возможной покупке Венгрией российской нефти

© Фото : Orbán Viktor/XВиктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Orbán Viktor/X
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности закупок Венгрией российской нефти, назвав венгерского премьера Виктора Орбана великим лидером.
В конце октября Трамп утверждал, что Орбан просил его исключить Венгрию из санкций против российской нефти, при этом американский лидер отметил, что пока не дал такое разрешение. Как заявлял сам Орбан, Венгрия должна убедить США, что находится в особой позиции, не имея выхода к морю, чтобы получить исключение из санкций на покупку нефти и газа из РФ.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Сийярто прокомментировал сообщения о требовании Трампа по российской нефти
8 сентября, 11:15
«
"Он (Орбан - ред.) великий лидер", - сказал Трамп, игнорируя вопрос журналиста о возможности закупок Венгрией российской нефти.
Ранее министерство финансов США включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет санкций. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Орбан обсудит с Трампом тему нефти и газа из России
Вчера, 20:57
 
В миреВенгрияСШАДональд ТрампВиктор ОрбанСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала