Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились со срочным призывом к Трампу из-за Путина - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 07.11.2025 (обновлено: 10:22 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/tramp-2053348298.html
На Западе обратились со срочным призывом к Трампу из-за Путина
На Западе обратились со срочным призывом к Трампу из-за Путина - РИА Новости, 07.11.2025
На Западе обратились со срочным призывом к Трампу из-за Путина
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал президента США Дональда Трампа посетить Москву ради завершения украинского... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:24:00+03:00
2025-11-07T10:22:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
москва
владимир зеленский
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053140956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f16077b2bfb53fe0af8aa6dbeeed034c.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053362779.html
https://ria.ru/20251106/vsu-2053186437.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053140956_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_58712d12fda76207eb70428fd30ccc08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, москва, владимир зеленский, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва, Владимир Зеленский, Российский фонд прямых инвестиций
На Западе обратились со срочным призывом к Трампу из-за Путина

Политик Мема: Трамп должен приехать в Москву после визита Путина на Аляску

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме в Майами
Президент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме в Майами - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп на Американском бизнес-форуме в Майами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал президента США Дональда Трампа посетить Москву ради завершения украинского конфликта, об этом он написал в социальной сети X.
«
"Президент Путин проявил серьезные намерения по достижению мира, посетив Аляску. Пришло время Трампу приехать в Москву, поскольку США ответственны за происходящее на Украине", — заявил он.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СМИ рассказали об опасной угрозе Украине из-за Европы
Вчера, 10:21
Финский политик также отметил, что Владимир Зеленский ничего самостоятельно не может решать в вопросах украинского конфликта, поскольку получает поддержку от западных стран.

Договоренность Путина и Трампа о встрече

В конце октября глава Белого дома объявил об отмене встречи с российским коллегой в Будапеште, о которой они ранее договорились по телефону. Белый дом позже сообщил, что администрация Трампа не отказывается от планов провести саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин также не исключает его проведения в будущем.
Орбан 31 октября заявил, что после его визита в Белый дом и встречи с Трампом, которая намечена на 7 ноября, проведение саммита России и США в Будапеште может стать ближе.
Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил во время визита в Соединенные Штаты, что подготовка к саммиту России и США в Венгрии продолжается. В интервью американским журналистам он выразил уверенность в том, что переговоры состоятся, но, вероятно, позже. О подготовке саммита и готовности его принять сообщала и венгерская сторона.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Потери высокие". СМИ рассказали о катастрофе в рядах ВСУ
6 ноября, 14:00
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинМоскваВладимир ЗеленскийРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала