Блогер из США назвал показушными отношения Трампа и нового мэра Нью-Йорка

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Отношения президента США Дональда Трампа и нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани - показушные, они не враждуют, несмотря на расхождение во взглядах, выразил мнение в беседе с РИА Новости блогер и политический комментатор из США Джексон Хинкл.
"Вся американская политика - это одна большая партия коррумпированных олигархов, которые ничего не делают для народа и обогащают лишь своих спонсоров. В этом они действительно талантливы. Я думаю, что многое из того, что происходит между Трампом и Мандани - напоказ и между ними нет реальной вражды, несмотря на расхождение во взглядах", - сказал Хинкл агентству.
По его мнению, Трамп и Мамдани в конце концов "отстаивают одно и то же".
"Если вы спросите Трампа или Мандани об Украине, они скажут: "Мы любим Украину, мы поддерживаем Украину, мы любим батальон "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация). Если вы спросите их об Уолл-стрит или чем-то подобном, возможно, получите немного другой ответ в стилистическом или эстетическом плане. Но в действительности они не изменят систему вообще. Они будут делать то же самое", - полагает блогер.
Ранее демократический социалист Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.
* Запрещенная в России террористическая организация