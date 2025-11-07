Рейтинг@Mail.ru
Блогер из США назвал показушными отношения Трампа и нового мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 07.11.2025
07:02 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/tramp-2053337240.html
Блогер из США назвал показушными отношения Трампа и нового мэра Нью-Йорка
Блогер из США назвал показушными отношения Трампа и нового мэра Нью-Йорка - РИА Новости, 07.11.2025
Блогер из США назвал показушными отношения Трампа и нового мэра Нью-Йорка
Отношения президента США Дональда Трампа и нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани - показушные, они не враждуют, несмотря на расхождение во взглядах, выразил... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T07:02:00+03:00
2025-11-07T07:02:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
украина
дональд трамп
зохран мамдани
джексон хинкл
в мире, нью-йорк (город), сша, украина, дональд трамп, зохран мамдани, джексон хинкл
В мире, Нью-Йорк (город), США, Украина, Дональд Трамп, Зохран Мамдани, Джексон Хинкл
Блогер из США назвал показушными отношения Трампа и нового мэра Нью-Йорка

Блогер Хинкл: отношения Трампа и Мамдани являются показушными

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Отношения президента США Дональда Трампа и нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани - показушные, они не враждуют, несмотря на расхождение во взглядах, выразил мнение в беседе с РИА Новости блогер и политический комментатор из США Джексон Хинкл.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Мамдани и Нью-Йорк, вероятно, станут следующими целями давления со стороны американского президента. В то же время они признают, что у Трампа есть бизнес-интересы в городе, поэтому он заинтересован в его преуспевании.
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Новый мэр Нью-Йорка ничего не изменит, считает американский блогер
Вчера, 06:09
"Вся американская политика - это одна большая партия коррумпированных олигархов, которые ничего не делают для народа и обогащают лишь своих спонсоров. В этом они действительно талантливы. Я думаю, что многое из того, что происходит между Трампом и Мандани - напоказ и между ними нет реальной вражды, несмотря на расхождение во взглядах", - сказал Хинкл агентству.
По его мнению, Трамп и Мамдани в конце концов "отстаивают одно и то же".
"Если вы спросите Трампа или Мандани об Украине, они скажут: "Мы любим Украину, мы поддерживаем Украину, мы любим батальон "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация). Если вы спросите их об Уолл-стрит или чем-то подобном, возможно, получите немного другой ответ в стилистическом или эстетическом плане. Но в действительности они не изменят систему вообще. Они будут делать то же самое", - полагает блогер.
Ранее демократический социалист Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем тысячелетии и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах. Президент США Дональд Трамп называл Мамдани коммунистом, обещая прекратить федеральную помощь Нью-Йорку.
* Запрещенная в России террористическая организация
Зохран Мамдани - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Пушков прокомментировал победу Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка
5 ноября, 14:36
 
В миреНью-Йорк (город)СШАУкраинаДональд ТрампЗохран МамданиДжексон Хинкл
 
 
