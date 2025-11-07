https://ria.ru/20251107/tramp-2053335740.html
Названо время встречи Трампа и Орбана в Белом доме
Названо время встречи Трампа и Орбана в Белом доме
Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме в 19.30 мск, следует из расписания американского лидера. РИА Новости, 07.11.2025
Трамп примет Орбана в Белом доме в 19.30 мск