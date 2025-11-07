Рейтинг@Mail.ru
Названо время встречи Трампа и Орбана в Белом доме - РИА Новости, 07.11.2025
06:38 07.11.2025 (обновлено: 12:25 07.11.2025)
Названо время встречи Трампа и Орбана в Белом доме
Названо время встречи Трампа и Орбана в Белом доме
Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме в 19.30 мск, следует из расписания американского лидера. РИА Новости, 07.11.2025
2025
Названо время встречи Трампа и Орбана в Белом доме

Трамп примет Орбана в Белом доме в 19.30 мск

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме в 19.30 мск, следует из расписания американского лидера.
Согласно распространенному расписанию, Трамп поприветствует Орбана в 11.30 по местному времени (19.30 мск), затем у них состоится двусторонний обед.
В 23.30 мск Трамп отправится во Флориду.
Лидеры Узбекистана и Туркменистана пообщались с Трампом на русском языке
