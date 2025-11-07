Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что Иран просит США снять санкции против Тегерана - РИА Новости, 07.11.2025
04:24 07.11.2025 (обновлено: 10:05 07.11.2025)
Трамп утверждает, что Иран просит США снять санкции против Тегерана
Трамп утверждает, что Иран просит США снять санкции против Тегерана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран просит Соединенные Штаты снять действующие санкции против Тегерана. РИА Новости, 07.11.2025
Трамп утверждает, что Иран просит США снять санкции против Тегерана

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран просит Соединенные Штаты снять действующие санкции против Тегерана.
"Иран спрашивает, могут ли санкции быть сняты. На Иран наложены очень серьезные санкции США, и из-за этого им очень трудно делать то, что они хотели бы. И я готов выслушать это. Посмотрим, что будет, но я был бы открыт для этого", - сказал Трамп журналистам во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
