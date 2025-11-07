https://ria.ru/20251107/tramp-2053330049.html
Трамп утверждает, что Иран просит США снять санкции против Тегерана
Трамп утверждает, что Иран просит США снять санкции против Тегерана - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп утверждает, что Иран просит США снять санкции против Тегерана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран просит Соединенные Штаты снять действующие санкции против Тегерана. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T04:24:00+03:00
2025-11-07T04:24:00+03:00
2025-11-07T10:05:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052573090.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп утверждает, что Иран просит США снять санкции против Тегерана
Трамп утверждает, что Иран просит США снять действующие санкции против Тегерана