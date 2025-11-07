https://ria.ru/20251107/tramp-2053329506.html
Трамп заявил, что США хотят завершения конфликта вокруг Украины
Трамп заявил, что США хотят завершения конфликта вокруг Украины - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп заявил, что США хотят завершения конфликта вокруг Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет урегулирования конфликта вокруг Украины. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T04:05:00+03:00
2025-11-07T04:05:00+03:00
2025-11-07T04:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251107/tramp-2053328679.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США хотят завершения конфликта вокруг Украины
Трамп: США хотят увидеть завершение конфликта на Украине