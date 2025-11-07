Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 07.11.2025 (обновлено: 15:45 07.11.2025)
Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс
Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс - РИА Новости, 07.11.2025
Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс
Президент США Дональд Трамп утверждает, что в урегулировании конфликта на Украине удалось добиться значительного прогресса. РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
центральная азия
дональд трамп
вооруженные силы украины
стив уиткофф
Трамп: в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс

Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в урегулировании конфликта на Украине удалось добиться значительного прогресса.
"Россия и Украина. Мы пока не достигли этого (мира. — Прим. ред.), но, думаю, добились значительного прогресса", — сказал он на встрече с лидерами стран Центральной Азии.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Экс-премьер Украины выступил с предупреждением для России
6 ноября, 18:06
Трамп рассчитывает, что в какой-то момент обе стороны "поступят умно и сделают это (достигнут урегулирования. — Прим. ред.)".
"Мы хотим увидеть завершение этой войны", — отметил глава Белого дома.
Накануне о "некоем прорыве" в урегулировании конфликта заявил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, предстоит провести много технической работы и согласовать "протоколы безопасности для Украины". Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет способствовать заключению мира между Москвой и Киевом.
Флаги России и Украины
Турция готова принять четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной
1 ноября, 14:13

Три раунда переговоров России и Украины

С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней встречи страны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на нее. С тех пор переговорный процесс встал на паузу. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва открыта для поисков мирных решений, но киевские власти ушли в пассивную позицию и не хотят продолжать диалог.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЦентральная АзияДональд ТрампВооруженные силы УкраиныСтив УиткоффДмитрий ПесковРоссия
 
 
