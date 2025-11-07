Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что в урегулировании конфликта на Украине удалось добиться значительного прогресса.
"Россия и Украина. Мы пока не достигли этого (мира. — Прим. ред.), но, думаю, добились значительного прогресса", — сказал он на встрече с лидерами стран Центральной Азии.
Трамп рассчитывает, что в какой-то момент обе стороны "поступят умно и сделают это (достигнут урегулирования. — Прим. ред.)".
"Мы хотим увидеть завершение этой войны", — отметил глава Белого дома.
Накануне о "некоем прорыве" в урегулировании конфликта заявил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, предстоит провести много технической работы и согласовать "протоколы безопасности для Украины". Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет способствовать заключению мира между Москвой и Киевом.
Три раунда переговоров России и Украины
С начала года Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней встречи страны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва также выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой о создании трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на нее. С тех пор переговорный процесс встал на паузу. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва открыта для поисков мирных решений, но киевские власти ушли в пассивную позицию и не хотят продолжать диалог.
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
