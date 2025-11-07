Трамп считает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут прогресс

Трамп рассчитывает, что в какой-то момент обе стороны "поступят умно и сделают это (достигнут урегулирования. — Прим. ред.)".

Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.