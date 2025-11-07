Товарооборот России и КНР в январе-октябре сократился на 9,5%

ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам десяти месяцев 2025 года снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.

По данным таможни, Китай за январь-октябрь ввез в Россию товаров на 82,069 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 12,6%. Поставки из РФ в КНР сократились на 6,7%, составив 101,174 миллиарда долларов.

В октябре товарооборот двух стран составил 19,505 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 10,997 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,508 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.