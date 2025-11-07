Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и КНР в январе-октябре сократился на 9,5% - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/tovarooborot-2053334611.html
Товарооборот России и КНР в январе-октябре сократился на 9,5%
Товарооборот России и КНР в январе-октябре сократился на 9,5% - РИА Новости, 07.11.2025
Товарооборот России и КНР в январе-октябре сократился на 9,5%
Товарооборот Китая и России по итогам десяти месяцев 2025 года снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T06:21:00+03:00
2025-11-07T06:21:00+03:00
экономика
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fa3378b022dde25cefd666c2569174.jpg
https://ria.ru/20251101/manturov-2052247745.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052385813_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_75f20082a5de3372d3b7bb694f8b802c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
Товарооборот России и КНР в январе-октябре сократился на 9,5%

Товарооборот РФ и КНР в январе-октябре сократился до $183 миллиардов

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 7 ноя - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам десяти месяцев 2025 года снизился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 183,243 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай за январь-октябрь ввез в Россию товаров на 82,069 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составило 12,6%. Поставки из РФ в КНР сократились на 6,7%, составив 101,174 миллиарда долларов.
В октябре товарооборот двух стран составил 19,505 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 10,997 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 8,508 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Мантуров назвал причину снижения товарооборота с Китаем
1 ноября, 08:49
 
ЭкономикаКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала