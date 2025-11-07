Рейтинг@Mail.ru
09:53 07.11.2025
Автор проекта тоннеля через Берингов пролив отметил выгоды для регионов
Один из авторов проекта тоннеля между Россией и США, ученый Виктор Разбегин
Один из авторов проекта тоннеля между Россией и США, ученый Виктор Разбегин. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Устойчивая транспортная сеть, сопровождающая потенциальный тоннель через Берингов пролив, выведет на новый уровень социально‑экономическую ситуацию в прилегающих регионах, сообщил в интервью РИА Новости автор проекта Виктор Разбегин.
По его словам, у жителей Чукотки и Аляски "появляется устойчивая транспортная связь", которая окажет положительное влияние на развитие регионов.
"Причем это касается не только промышленности, даже культурная связь выходит на совершенно другой уровень. То есть вы становитесь не "островком", отрезанным от мира, а входите в единую сеть, единые стандарты социальные и промышленные", - сказал Разбегин.
Ученый отметил, что также появятся условия для разработки природных ресурсов, что способствует резкому повышению благосостояния регионов. "Дорога — это жизнь", - заключил он.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 км, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 км.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00
