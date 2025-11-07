Один из авторов проекта тоннеля между Россией и США, ученый Виктор Разбегин. Архивное фото

Один из авторов проекта тоннеля между Россией и США, ученый Виктор Разбегин

© Фото : из личного архива Один из авторов проекта тоннеля между Россией и США, ученый Виктор Разбегин

Ученый рассказал об участии экологов в проекте тоннеля между США и Россией

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Особое внимание при проектировании потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской уделяется воздействию на окружающую среду, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

"Мы с самого основания компании ввели в состав координационного комитета ведущих климатологов, экологов. Изучение воздействия тоннеля, и особенно самой железной дороги, на окружающую среду – это очень важно, потому что природа там очень хрупкая, ранимая, долго восстанавливаемая", - сказал Разбегин.

При воздействии на экологию северного региона важно соблюдать два основных фактора, отметил он.

"Первое – не допускать избыточного дополнительного растепления, поэтому все сооружения и здания в таких местах строятся с большими теплоизолирующими фундаментами, которые минимизируют тепловой поток. И второе, нужно минимизировать количество строительства дорог, подходов, участков, где затрагивается естественный растительный слой", - сказал Разбегин.

Проект тоннеля между Чукоткой Аляской предусматривает только железнодорожные пути в виду высокой эффективности поездов, ранее сообщил Разбегин. Железная дорога как вид транспорта хороша с точки зрения локализации воздействия на окружающую среду, добавил ученый.

Также он рассказал, какие климатические особенности учитывает проект.

"Климатические изменения определенно есть, их надо учитывать. В первую очередь, тенденции к потеплению и уменьшению слоя вечной мерзлоты, особенно в прибрежных районах, но не более того. Природа сильно не поменялась. А техника поменялась сильно", - сказал ученый.

Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.