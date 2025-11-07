Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал об участии экологов в проекте тоннеля между США и Россией
08:24 07.11.2025
Ученый рассказал об участии экологов в проекте тоннеля между США и Россией
Ученый рассказал об участии экологов в проекте тоннеля между США и Россией
Особое внимание при проектировании потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской уделяется воздействию на окружающую среду, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T08:24:00+03:00
2025-11-07T08:27:00+03:00
аляска, чукотка, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Аляска, Чукотка, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Ученый рассказал об участии экологов в проекте тоннеля между США и Россией

Разбегин: проект тоннеля между США и РФ учитывает воздействие на природу

© Фото : из личного архиваОдин из авторов проекта тоннеля между Россией и США, ученый Виктор Разбегин
Один из авторов проекта тоннеля между Россией и США, ученый Виктор Разбегин - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : из личного архива
Один из авторов проекта тоннеля между Россией и США, ученый Виктор Разбегин. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Особое внимание при проектировании потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской уделяется воздействию на окружающую среду, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
"Мы с самого основания компании ввели в состав координационного комитета ведущих климатологов, экологов. Изучение воздействия тоннеля, и особенно самой железной дороги, на окружающую среду – это очень важно, потому что природа там очень хрупкая, ранимая, долго восстанавливаемая", - сказал Разбегин.
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Тоннель через Берингов пролив изменит логистику, заявил автор проекта
6 ноября, 06:01
При воздействии на экологию северного региона важно соблюдать два основных фактора, отметил он.
"Первое – не допускать избыточного дополнительного растепления, поэтому все сооружения и здания в таких местах строятся с большими теплоизолирующими фундаментами, которые минимизируют тепловой поток. И второе, нужно минимизировать количество строительства дорог, подходов, участков, где затрагивается естественный растительный слой", - сказал Разбегин.
Проект тоннеля между Чукоткой и Аляской предусматривает только железнодорожные пути в виду высокой эффективности поездов, ранее сообщил Разбегин. Железная дорога как вид транспорта хороша с точки зрения локализации воздействия на окружающую среду, добавил ученый.
Также он рассказал, какие климатические особенности учитывает проект.
"Климатические изменения определенно есть, их надо учитывать. В первую очередь, тенденции к потеплению и уменьшению слоя вечной мерзлоты, особенно в прибрежных районах, но не более того. Природа сильно не поменялась. А техника поменялась сильно", - сказал ученый.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, ранее сообщил Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два железнодорожных транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две побольше, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. Общая длина тоннеля может составить 98 - 112 километров.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее написал о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив, соединяющего Россию и Аляску.
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
4 ноября, 09:52
 
