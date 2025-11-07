Рейтинг@Mail.ru
Суд признал запрещенной информацию о подделке голоса в Telegram - РИА Новости, 07.11.2025
10:51 07.11.2025
Суд признал запрещенной информацию о подделке голоса в Telegram
москва
2025
Новости
москва, технологии, telegram
Москва, Технологии, Telegram
Суд признал запрещенной информацию о подделке голоса в Telegram

Суд в Москве признал запрещенной информацию в ботах в Telegram о подделке голоса

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию о подделке голоса, обнаруженную в нескольких ботах в Telegram, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
С соответствующим иском в суд обратился прокурор Центрального административного округа Москвы, в сети выявили несколько Telegram-ботов, которые предлагают услуги по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона, указано в них.
В России пресекли работу крупнейшего продававшего личные данные Telegram-бота - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В России поймали создателя Telegram-бота, продававшего личные данные людей
2 ноября, 08:56
Суд пришел к выводу, что свободный доступ к такой услуге "способствует формированию в обществе мнения о возможности совершения преступлений с целью удовлетворения собственных потребностей безнаказанно, подрывает авторитет государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и действующих законов".
При обращении к таким ботам нарушаются требования федеральных законов "О связи", "О противодействии терроризму" и "О противодействии экстремистской деятельности", преступники могут использовать технологию для осуществления телефонных звонков, связанных с призывами к экстремистской деятельности и ложными сообщениями о террористических актах, подчеркнул суд.
Информация, размещенная в Telegram-ботах, была признана запрещенной к распространению, заключается в материалах.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Суд оштрафовал Telegram за публикации персональных данных россиян
6 февраля, 11:03
 
МоскваТехнологииTelegram
 
 
