Суд признал запрещенной информацию о подделке голоса в Telegram

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию о подделке голоса, обнаруженную в нескольких ботах в Telegram, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

С соответствующим иском в суд обратился прокурор Центрального административного округа Москвы , в сети выявили несколько Telegram-ботов, которые предлагают услуги по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона, указано в них.

Суд пришел к выводу, что свободный доступ к такой услуге "способствует формированию в обществе мнения о возможности совершения преступлений с целью удовлетворения собственных потребностей безнаказанно, подрывает авторитет государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и действующих законов".

При обращении к таким ботам нарушаются требования федеральных законов "О связи", "О противодействии терроризму" и "О противодействии экстремистской деятельности", преступники могут использовать технологию для осуществления телефонных звонков, связанных с призывами к экстремистской деятельности и ложными сообщениями о террористических актах, подчеркнул суд.