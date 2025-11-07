https://ria.ru/20251107/tekhas-2053321331.html
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подал в суд на игровую платформу Roblox, обвинив в четверг платформу онлайн-игр в обмане родителей... РИА Новости, 07.11.2025
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
Генпрокурор Техаса подал в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей