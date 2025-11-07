Рейтинг@Mail.ru
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей - РИА Новости, 07.11.2025
01:52 07.11.2025 (обновлено: 09:12 07.11.2025)
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей - РИА Новости, 07.11.2025
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей
Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подал в суд на игровую платформу Roblox, обвинив в четверг платформу онлайн-игр в обмане родителей... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
техас
кентукки
луизиана
техас
кентукки
луизиана
в мире, техас, кентукки, луизиана
В мире, Техас, Кентукки, Луизиана
В Техасе подали в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей

Генпрокурор Техаса подал в суд на Roblox из-за угрозы для безопасности детей

© Getty Images / JasonDoiyЛоготип Roblox
Логотип Roblox - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Getty Images / JasonDoiy
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон подал в суд на игровую платформу Roblox, обвинив в четверг платформу онлайн-игр в обмане родителей относительно рисков для безопасности детей.
Генпрокурор заявляет, что дети в Техасе неоднократно подвергались воздействию сексуально откровенного контента при использовании платформы Roblox.
"Мы не можем позволить платформам вроде Roblox продолжать работать как цифровые площадки для хищников, где благополучие наших детей жертвуют на алтаре корпоративной жадности", - говорится в заявлении.
Ранее на платформу Roblox подали в суд генеральные прокуроры штатов Кентукки и Луизиана. Деятельность площадки заблокирована в Ираке и Турции.
Сайт Grand Theft Auto V в браузере - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Rockstar Games перенесла дату выхода GTA VI
Вчера, 00:38
 
В миреТехасКентуккиЛуизиана
 
 
