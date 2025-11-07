Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах увеличилось до 188, сообщили в пятницу в управлении гражданской обороны республики.

Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 140 человек.

По данным ведомства, на которые ссылается газета Inquirer, большинство жертв были найдены в провинции Себу . При этом еще 135 человек числятся пропавшими, а 96 - пострадавшими.

Как подчеркнули в управлении, число жертв может увеличиться.