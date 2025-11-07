Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек
08:15 07.11.2025
Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек
Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек - РИА Новости, 07.11.2025
Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек
Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах увеличилось до 188, сообщили в пятницу в управлении гражданской обороны республики. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, филиппины, себу, россия
В мире, Филиппины, Себу, Россия
Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек

Число погибших при тайфуне "Калмаэги" на Филиппинах выросло до 188 человек

© AP Photo / Jacqueline HernandezПоследствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах
Последствия тайфуна Калмаэги на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
Последствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах увеличилось до 188, сообщили в пятницу в управлении гражданской обороны республики.
Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 140 человек.
По данным ведомства, на которые ссылается газета Inquirer, большинство жертв были найдены в провинции Себу. При этом еще 135 человек числятся пропавшими, а 96 - пострадавшими.
Как подчеркнули в управлении, число жертв может увеличиться.
Ранее посольство РФ на Филиппинах рекомендовало россиянам избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.
У посольства на Филиппинах нет информации о пострадавших россиянах
