Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек
Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек - РИА Новости, 07.11.2025
Число погибших при тайфуне на Филиппинах выросло до 188 человек
Число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах увеличилось до 188, сообщили в пятницу в управлении гражданской обороны республики. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T08:15:00+03:00
2025-11-07T08:15:00+03:00
2025-11-07T08:15:00+03:00
в мире
филиппины
себу
россия
филиппины
себу
россия
Новости
ru-RU
Число погибших при тайфуне "Калмаэги" на Филиппинах выросло до 188 человек