08:03 07.11.2025 (обновлено: 08:04 07.11.2025)
У посольства на Филиппинах нет информации о пострадавших россиянах
У посольства на Филиппинах нет информации о пострадавших россиянах

Последствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
Последствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах не поступала в посольство России в республике, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Информацию о пострадавших россиянах нам не сообщали", - сообщили в посольстве.
Ранее сообщалось, что в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах погибли по меньшей мере 188 человек, пострадали 96, еще 135 числятся пропавшими. Президент республики Фердинанд Маркос-младший объявил "режим национального бедствия" в стране.
Последствия тайфуна Калмаэги на филиппинском острове Себу
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна
6 ноября, 15:18
 
В миреФилиппиныРоссияФердинанд Маркос
 
 
