У посольства на Филиппинах нет информации о пострадавших россиянах
У посольства на Филиппинах нет информации о пострадавших россиянах - РИА Новости, 07.11.2025
У посольства на Филиппинах нет информации о пострадавших россиянах
Информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах не поступала в посольство России в республике, сообщили РИА Новости
У посольства на Филиппинах нет информации о пострадавших россиянах
У посольства нет информации о пострадавших после тайфуна на Филиппинах россиянах