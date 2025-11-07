Режиссер сказал, что фестиваль "Евразия-Кинофест" ждет большое будущее

ТАШКЕНТ, 7 ноя – РИА Новости. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" может стать важным культурным форумом на евразийском пространстве и развиться до больших масштабов, заявил журналистам в Ташкенте в пятницу президент фестиваля, кинорежиссер Джаник Файзиев.

Первый международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходил в Москве 17-21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек, его президентом был Тигран Кеосаян , скончавшийся в сентябре этого года. Второй кинофорум состоялся в Сочи 6-13 июня этого года, на нем были представлены документальные и художественные фильмы из 27 стран. Показы программы фестиваля посетили более 30 тысяч зрителей.

"Я очень надеюсь, что мы очень скоро разовьём фестиваль до каких-то очень больших масштабов так, чтобы он стал важным культурным форумом… К нам с каждым годом будет присоединяться всё больше и больше людей. "Евразия-Кинофест" перерастёт в какой-то очень большой фестиваль, хотя его сегодня уже трудно назвать маленьким", - сказал Файзиев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан

Кинорежиссер отметил, что когда его пригласили на фестиваль в Сочи, было очень приятно смотреть на то огромное количество молодых людей, которые привезли своё кино, которое стало очень самобытным.

"И всё, что мы считаем своей внутренней задачей в "Евразии-Кинофесте" – это как раз именно вот этот самый обмен мнениями, обмен теплом, обмен дружбой и обмен культурой. И очень надеюсь, что эта работа продолжится", - добавил Файзиев.