Рейтинг@Mail.ru
Режиссер сказал, что фестиваль "Евразия-Кинофест" ждет большое будущее - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:29 07.11.2025 (обновлено: 18:04 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/tashkent-2053511133.html
Режиссер сказал, что фестиваль "Евразия-Кинофест" ждет большое будущее
Режиссер сказал, что фестиваль "Евразия-Кинофест" ждет большое будущее - РИА Новости, 07.11.2025
Режиссер сказал, что фестиваль "Евразия-Кинофест" ждет большое будущее
Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" может стать важным культурным форумом на евразийском пространстве и развиться до больших масштабов, заявил... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:29:00+03:00
2025-11-07T18:04:00+03:00
культура
ташкент
сочи
москва
тигран кеосаян
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978606628_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c94096e514041a620abbbee87de60682.jpg
https://ria.ru/20251029/keosajan-2051540869.html
ташкент
сочи
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978606628_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c568f7763aa5f7adef0ab160a655f029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ташкент, сочи, москва, тигран кеосаян, вгик
Культура, Ташкент, Сочи, Москва, Тигран Кеосаян, ВГИК
Режиссер сказал, что фестиваль "Евразия-Кинофест" ждет большое будущее

Режиссер Файзиев: "Евразия-Кинофест" может развиться до больших масштабов

© Фото : Кинофест ЕвразияМеждународный кинофестиваль "Евразия-Кинофест"
Международный кинофестиваль Евразия-Кинофест - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Кинофест Евразия
Международный кинофестиваль "Евразия-Кинофест". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 7 ноя – РИА Новости. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" может стать важным культурным форумом на евразийском пространстве и развиться до больших масштабов, заявил журналистам в Ташкенте в пятницу президент фестиваля, кинорежиссер Джаник Файзиев.
Первый международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходил в Москве 17-21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек, его президентом был Тигран Кеосаян, скончавшийся в сентябре этого года. Второй кинофорум состоялся в Сочи 6-13 июня этого года, на нем были представлены документальные и художественные фильмы из 27 стран. Показы программы фестиваля посетили более 30 тысяч зрителей.
"Я очень надеюсь, что мы очень скоро разовьём фестиваль до каких-то очень больших масштабов так, чтобы он стал важным культурным форумом… К нам с каждым годом будет присоединяться всё больше и больше людей. "Евразия-Кинофест" перерастёт в какой-то очень большой фестиваль, хотя его сегодня уже трудно назвать маленьким", - сказал Файзиев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.
Кинорежиссер отметил, что когда его пригласили на фестиваль в Сочи, было очень приятно смотреть на то огромное количество молодых людей, которые привезли своё кино, которое стало очень самобытным.
"И всё, что мы считаем своей внутренней задачей в "Евразии-Кинофесте" – это как раз именно вот этот самый обмен мнениями, обмен теплом, обмен дружбой и обмен культурой. И очень надеюсь, что эта работа продолжится", - добавил Файзиев.
В Ташкенте 7-9 ноября на площадках филиала ВГИКа состоится кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест", организованный автономной некоммерческой организацией (АНО) "Евразия". В трёхдневную программу форума вошли показы лучших фильмов II фестиваля "Евразия-Кинофест", а также образовательные сессии по актёрскому мастерству и кинопедагогике, лекции и дискуссии.
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Ташкенте показали последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна
29 октября, 16:03
 
КультураТашкентСочиМоскваТигран КеосаянВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала