Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется последним фильмом Кеосаяна

ТАШКЕНТ, 7 ноя – РИА Новости. Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется в пятницу в Ташкенте последним фильмом скончавшегося в сентябре режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", сообщил журналистам президент фестиваля "Евразия-Кинофест" Джаник Файзиев.
В Ташкенте 7-9 ноября на площадках филиала ВГИКа состоится кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест", организованный автономной некоммерческой организацией (АНО) "Евразия". В трёхдневную программу форума вошли показы лучших фильмов II фестиваля "Евразия-Кинофест", прошедшего в июне этого года в Сочи. Кеосаян был президентом первого фестиваля "Евразия-Кинофест" в 2024 году.
"Мы в память о Тигране не могли не привезти эту картину и не показать её людям, потому что она того стоит во всех смыслах этого слова. И у нас, конечно, сомнений никаких не было, почему мы должны с этой картиной открыть наше "Эхо", - сказал Файзиев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.
По его словам, фильм "Семь дней Петра Семеныча" – это "маркесовская какая-то такая притча, философская, очень острая, глубокая, очень трогательная, психологичная, при этом забавная и смешная". "Тигран нашёл какой-то свой язык, прямо вот какую-то самостоятельную нишу он занял в кинопроцессе российском, по крайней мере, может быть, даже мировом", - добавил Файзиев.
Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в апреле 2025 года. Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа его жены, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".