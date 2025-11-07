Рейтинг@Mail.ru
Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется последним фильмом Кеосаяна - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/tashkent-2053506465.html
Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется последним фильмом Кеосаяна
Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется последним фильмом Кеосаяна - РИА Новости, 07.11.2025
Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется последним фильмом Кеосаяна
Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется в пятницу в Ташкенте последним фильмом скончавшегося в сентябре режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:21:00+03:00
2025-11-07T17:21:00+03:00
ташкент
сочи
узбекистан
тигран кеосаян
федор добронравов
маргарита симоньян
вгик
мираж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036314451_54:0:1867:1020_1920x0_80_0_0_412262814ad442d57070b436290c02da.jpg
https://ria.ru/20251002/keosayan-2045812819.html
https://ria.ru/20251105/livan-2053066905.html
ташкент
сочи
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036314451_280:0:1640:1020_1920x0_80_0_0_c84fe5c92afe7fd311cb00ea303ee574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ташкент, сочи, узбекистан, тигран кеосаян, федор добронравов, маргарита симоньян, вгик, мираж
Ташкент, Сочи, Узбекистан, Тигран Кеосаян, Федор Добронравов, Маргарита Симоньян, ВГИК, Мираж
Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется последним фильмом Кеосаяна

Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" в Ташкенте откроется фильмом Тиграна Кеосаяна

© Студия 8 рядов (2025)Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча"
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Студия 8 рядов (2025)
Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 7 ноя – РИА Новости. Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется в пятницу в Ташкенте последним фильмом скончавшегося в сентябре режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", сообщил журналистам президент фестиваля "Евразия-Кинофест" Джаник Файзиев.
В Ташкенте 7-9 ноября на площадках филиала ВГИКа состоится кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест", организованный автономной некоммерческой организацией (АНО) "Евразия". В трёхдневную программу форума вошли показы лучших фильмов II фестиваля "Евразия-Кинофест", прошедшего в июне этого года в Сочи. Кеосаян был президентом первого фестиваля "Евразия-Кинофест" в 2024 году.
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Последний фильм Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатре Premier
2 октября, 11:55
"Мы в память о Тигране не могли не привезти эту картину и не показать её людям, потому что она того стоит во всех смыслах этого слова. И у нас, конечно, сомнений никаких не было, почему мы должны с этой картиной открыть наше "Эхо", - сказал Файзиев на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.
По его словам, фильм "Семь дней Петра Семеныча" – это "маркесовская какая-то такая притча, философская, очень острая, глубокая, очень трогательная, психологичная, при этом забавная и смешная". "Тигран нашёл какой-то свой язык, прямо вот какую-то самостоятельную нишу он занял в кинопроцессе российском, по крайней мере, может быть, даже мировом", - добавил Файзиев.
Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в апреле 2025 года. Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа его жены, главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Ливане прошел фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
5 ноября, 21:39
 
ТашкентСочиУзбекистанТигран КеосаянФедор ДобронравовМаргарита СимоньянВГИКМираж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала