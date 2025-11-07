Кинофорум "Эхо "Евразия-Кинофест" откроется последним фильмом Кеосаяна

По его словам, фильм "Семь дней Петра Семеныча" – это "маркесовская какая-то такая притча, философская, очень острая, глубокая, очень трогательная, психологичная, при этом забавная и смешная". "Тигран нашёл какой-то свой язык, прямо вот какую-то самостоятельную нишу он занял в кинопроцессе российском, по крайней мере, может быть, даже мировом", - добавил Файзиев.