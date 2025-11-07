В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми

БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Россиянка в возрасте 41 года, проживавшая на острове Пхукет в Таиланде, скончалась, двое ее детей остались без матери, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет.

Она добавила, что многие россияне, живущие в Таиланде, предложили помощь детям, оставшимся без мамы.

"Очень многие отозвались, мне сейчас пишут люди, предлагают помощь, предлагают забрать детей к себе до вылета в Россию, помочь, накормить. Это трогает до слез, народ у нас неимоверный!", - сказала агентству Шерстобоева.