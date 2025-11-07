Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/tailand-2053377375.html
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми - РИА Новости, 07.11.2025
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми
Россиянка в возрасте 41 года, проживавшая на острове Пхукет в Таиланде, скончалась, двое ее детей остались без матери, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:23:00+03:00
2025-11-07T11:23:00+03:00
таиланд
пхукет (остров)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816800951_0:53:1441:863_1920x0_80_0_0_705ce6d08bd31ce7199faaf28f963420.jpg
https://ria.ru/20251107/peterburg-2053367008.html
https://ria.ru/20251105/turtsija-2052952239.html
таиланд
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816800951_0:0:1151:863_1920x0_80_0_0_6813593677de39a152ca3e1147f8ade2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, пхукет (остров), россия
Таиланд, Пхукет (остров), Россия
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми

В Таиланде умерла россиянка, проживавшая на Пхукете с двумя детьми

CC BY 2.0 / phuket@photographer.net / Water and reefs of Ya Nui beach, Phuket island, ThailandПхукет
Пхукет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY 2.0 / phuket@photographer.net / Water and reefs of Ya Nui beach, Phuket island, Thailand
Пхукет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Россиянка в возрасте 41 года, проживавшая на острове Пхукет в Таиланде, скончалась, двое ее детей остались без матери, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет.
"К сожалению, на Пхукете скончалась россиянка, мать двоих детей. Мы со вчерашнего дня находимся на связи с их отцом, проживающим в России, и с россиянами, у которых пока находятся дети", - сообщили агентству в консульском учреждении.
Роман Новак и его жена Анна - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
СК возбудил дело после исчезновения россиян в ОАЭ
Вчера, 10:43
Российские волонтеры в Таиланде объявили через Telegram-канал "Директор пляжа" сбор средств на авиабилеты для детей скончавшейся россиянки.
"Юлия, жительница Магадана, переехавшая в Таиланд вместе с детьми несколько лет назад, скончалась во сне. В Магадане живет отец ее девятилетнего сына и десятилетней дочери, супруги в разводе. Друзья Юлии на Пхукете собрали средства на кремацию. Отец детей обратился к нам с просьбой о помощи в их отправке в Россию в сопровождении взрослого, у него нет денег на авиабилеты. Мы сейчас собираем средства", - сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор Telegram-канала "Директор пляжа" и еще нескольких русскоязычных пабликов в социальных сетях Таиланда.
Она добавила, что многие россияне, живущие в Таиланде, предложили помощь детям, оставшимся без мамы.
"Очень многие отозвались, мне сейчас пишут люди, предлагают помощь, предлагают забрать детей к себе до вылета в Россию, помочь, накормить. Это трогает до слез, народ у нас неимоверный!", - сказала агентству Шерстобоева.
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Турции продолжаются поиски пропавшей россиянки, сообщил источник
5 ноября, 13:13
 
ТаиландПхукет (остров)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала