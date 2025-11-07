https://ria.ru/20251107/tailand-2053377375.html
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми - РИА Новости, 07.11.2025
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми
Россиянка в возрасте 41 года, проживавшая на острове Пхукет в Таиланде, скончалась, двое ее детей остались без матери, сообщили РИА Новости в генеральном... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:23:00+03:00
2025-11-07T11:23:00+03:00
2025-11-07T11:23:00+03:00
таиланд
пхукет (остров)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816800951_0:53:1441:863_1920x0_80_0_0_705ce6d08bd31ce7199faaf28f963420.jpg
https://ria.ru/20251107/peterburg-2053367008.html
https://ria.ru/20251105/turtsija-2052952239.html
таиланд
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816800951_0:0:1151:863_1920x0_80_0_0_6813593677de39a152ca3e1147f8ade2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, пхукет (остров), россия
Таиланд, Пхукет (остров), Россия
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая на Пхукете с двумя детьми
БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Россиянка в возрасте 41 года, проживавшая на острове Пхукет в Таиланде, скончалась, двое ее детей остались без матери, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в городе Пхукет.
"К сожалению, на Пхукете
скончалась россиянка, мать двоих детей. Мы со вчерашнего дня находимся на связи с их отцом, проживающим в России
, и с россиянами, у которых пока находятся дети", - сообщили агентству в консульском учреждении.
Российские волонтеры в Таиланде
объявили через Telegram-канал "Директор пляжа" сбор средств на авиабилеты для детей скончавшейся россиянки.
"Юлия, жительница Магадана
, переехавшая в Таиланд вместе с детьми несколько лет назад, скончалась во сне. В Магадане живет отец ее девятилетнего сына и десятилетней дочери, супруги в разводе. Друзья Юлии на Пхукете собрали средства на кремацию. Отец детей обратился к нам с просьбой о помощи в их отправке в Россию в сопровождении взрослого, у него нет денег на авиабилеты. Мы сейчас собираем средства", - сообщила РИА Новости Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор Telegram-канала "Директор пляжа" и еще нескольких русскоязычных пабликов в социальных сетях Таиланда.
Она добавила, что многие россияне, живущие в Таиланде, предложили помощь детям, оставшимся без мамы.
"Очень многие отозвались, мне сейчас пишут люди, предлагают помощь, предлагают забрать детей к себе до вылета в Россию, помочь, накормить. Это трогает до слез, народ у нас неимоверный!", - сказала агентству Шерстобоева.