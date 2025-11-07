https://ria.ru/20251107/svo-2053574259.html
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
В Херсонской области объявили режим опасности атаки БПЛА
