Боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесли в перечень террористов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 20 вторгшихся в Курскую область украинских военных внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Ляшенко Григорий Григорьевич*, 13.11.1971 года рождения, город Полтава УССР... Андрейченко Юрий Владимирович*, 22.03.1972 года рождения, город Сумы Кировоградской области УССР... Горбаченко Сергей Николаевич*, 21.09.1969 года рождения, город Александрия Кировоградской области УССР... Олексюк Павел Васильевич*, 11.07.1966 года рождения, село Иванковцы Житомирской области УССР", - говорится в перечне.
Также в перчень вошли Дмитрий Пиляй*, 1977 года рождения, Середа Александр*, 1974 года рождения, Константин Очимовский*, 1983 года рождения, Алексей Нечипорук*, 1993 года рождения, Виталий Гонобоблев*, 1969 года рождения, Александр Дойчук*, 1978 года рождения, Зиновий Сигерич*, 1970 года рождения, Олег Вовк*, 1988 года рождения, Сергей Караев*, 1976 года рождения, Анатолий Волошин*, 1968 года рождения, Михаил Проць*, 1992 года рождения, Александр Чумак*, 1995 года рождения, Антон Фурдаленко*, 1979 года рождения, Василий Таран*, 1987 года рождения, Сергей Завацький*, 1994 года рождения, Руслан Саввакис*, 1993 года рождения, Руслан Полторацкий*, 1997 года рождения.
Все они уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно стреляли на поражение по российским военным и мирному населению.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
22 июня 2022, 17:18