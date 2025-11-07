Рейтинг@Mail.ru
Боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 07.11.2025 (обновлено: 22:07 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/svo-2053566905.html
Боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесли в перечень террористов
Боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 07.11.2025
Боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесли в перечень террористов
Более 20 вторгшихся в Курскую область украинских военных внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T21:53:00+03:00
2025-11-07T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005156417_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_3828fbd5558904753b6d77871e5ea09f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005156417_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b72442d69e2a144e65d3cde207b6f108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, внесли в перечень террористов

Более 20 вторгшихся в Курскую область украинцев внесены в перечень террористов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОсвобожденная Суджа
Освобожденная Суджа - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Освобожденная Суджа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 20 вторгшихся в Курскую область украинских военных внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Ляшенко Григорий Григорьевич*, 13.11.1971 года рождения, город Полтава УССР... Андрейченко Юрий Владимирович*, 22.03.1972 года рождения, город Сумы Кировоградской области УССР... Горбаченко Сергей Николаевич*, 21.09.1969 года рождения, город Александрия Кировоградской области УССР... Олексюк Павел Васильевич*, 11.07.1966 года рождения, село Иванковцы Житомирской области УССР", - говорится в перечне.
Также в перчень вошли Дмитрий Пиляй*, 1977 года рождения, Середа Александр*, 1974 года рождения, Константин Очимовский*, 1983 года рождения, Алексей Нечипорук*, 1993 года рождения, Виталий Гонобоблев*, 1969 года рождения, Александр Дойчук*, 1978 года рождения, Зиновий Сигерич*, 1970 года рождения, Олег Вовк*, 1988 года рождения, Сергей Караев*, 1976 года рождения, Анатолий Волошин*, 1968 года рождения, Михаил Проць*, 1992 года рождения, Александр Чумак*, 1995 года рождения, Антон Фурдаленко*, 1979 года рождения, Василий Таран*, 1987 года рождения, Сергей Завацький*, 1994 года рождения, Руслан Саввакис*, 1993 года рождения, Руслан Полторацкий*, 1997 года рождения.
Все они уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно стреляли на поражение по российским военным и мирному населению.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала