На Украине каждые две минуты из армии бежит человек - РИА Новости, 07.11.2025
20:34 07.11.2025 (обновлено: 21:49 07.11.2025)
На Украине каждые две минуты из армии бежит человек
Рекорд по числу дезертирств установлен в октябре на Украине - из ВСУ сбежали 21602 человека, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, украина, игорь луценко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Игорь Луценко, Вооруженные силы Украины
На Украине каждые две минуты из армии бежит человек

В октябре зафиксировали рекорд по количеству дезертирств из ВСУ

© РИА НовостиУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рекорд по числу дезертирств установлен в октябре на Украине - из ВСУ сбежали 21602 человека, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В октябре установлен новый рекорд по количеству случаев самовольного оставления части в ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Он привел слова бывшего депутата, ныне офицера ВСУ Игоря Луценко, который заявил, что в прошлом месяце, по официальным данным, из ВСУ сбежали 21602 человека.
"Каждые две минуты из нашей армии бежит человек. Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии", - заявил Луценко.
Он признал, что украинская армия просто "посыпалась".
Как указали в российских силовых структурах, причина бегства боевиков ВСУ с позиций - принудительная мобилизация и некомпетентность командующего состава, который "практически не появляется на передовой, предпочитая отсиживаться в блиндажах за несколько километров от линии фронта".
Как отметил собеседник агентства, до сих пор лидерство удерживал май 2025 года, когда завели 19900 уголовных дел по статьям "самовольное оставление части" и "дезертирство".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Охватит всю страну". СМИ рассказали о растущей катастрофе на Украине
