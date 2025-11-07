На Украине каждые две минуты из армии бежит человек

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рекорд по числу дезертирств установлен в октябре на Украине - из ВСУ сбежали 21602 человека, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В октябре установлен новый рекорд по количеству случаев самовольного оставления части в ВСУ ", - сказал собеседник агентства.

Он привел слова бывшего депутата, ныне офицера ВСУ Игоря Луценко , который заявил, что в прошлом месяце, по официальным данным, из ВСУ сбежали 21602 человека.

"Каждые две минуты из нашей армии бежит человек. Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии", - заявил Луценко.

Он признал, что украинская армия просто "посыпалась".

Как указали в российских силовых структурах, причина бегства боевиков ВСУ с позиций - принудительная мобилизация и некомпетентность командующего состава, который "практически не появляется на передовой, предпочитая отсиживаться в блиндажах за несколько километров от линии фронта".