https://ria.ru/20251107/svo-2053553427.html
На Украине каждые две минуты из армии бежит человек
На Украине каждые две минуты из армии бежит человек - РИА Новости, 07.11.2025
На Украине каждые две минуты из армии бежит человек
Рекорд по числу дезертирств установлен в октябре на Украине - из ВСУ сбежали 21602 человека, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:34:00+03:00
2025-11-07T20:34:00+03:00
2025-11-07T21:49:00+03:00
в мире
украина
игорь луценко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992685284_0:0:839:472_1920x0_80_0_0_abb22a7d485a5b4d4dabbd856a0a8fc9.jpg
https://ria.ru/20251107/ukraina-2053504117.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992685284_26:0:658:474_1920x0_80_0_0_1037f27e0cd316c437c7af0abe5489b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, игорь луценко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Игорь Луценко, Вооруженные силы Украины
На Украине каждые две минуты из армии бежит человек
В октябре зафиксировали рекорд по количеству дезертирств из ВСУ
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Рекорд по числу дезертирств установлен в октябре на Украине - из ВСУ сбежали 21602 человека, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В октябре установлен новый рекорд по количеству случаев самовольного оставления части в ВСУ
", - сказал собеседник агентства.
Он привел слова бывшего депутата, ныне офицера ВСУ Игоря Луценко
, который заявил, что в прошлом месяце, по официальным данным, из ВСУ сбежали 21602 человека.
"Каждые две минуты из нашей армии бежит человек. Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии", - заявил Луценко.
Он признал, что украинская армия просто "посыпалась".
Как указали в российских силовых структурах, причина бегства боевиков ВСУ с позиций - принудительная мобилизация и некомпетентность командующего состава, который "практически не появляется на передовой, предпочитая отсиживаться в блиндажах за несколько километров от линии фронта".
Как отметил собеседник агентства, до сих пор лидерство удерживал май 2025 года, когда завели 19900 уголовных дел по статьям "самовольное оставление части" и "дезертирство".