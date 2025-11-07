Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/svo-2053537827.html
Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации бойцов СВО
Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 07.11.2025
Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации бойцов СВО
Финансирование мероприятий по реабилитации бойцов специальной военной операции в ближайшие три года нужно увеличить, заявил председатель партии "Единая Россия", РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:27:00+03:00
2025-11-07T19:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
россия
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации бойцов СВО

Медведев призвал увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов СВО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Финансирование мероприятий по реабилитации бойцов специальной военной операции в ближайшие три года нужно увеличить, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Это безусловный приоритет не только для нашей партии, а вообще для всей нашей страны. В ближайшие три года нужно увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов, которые возвращаются с фронта. Прежде всего, речь идет о раненых", - приводятся слова Медведева в сообщении по итогам заседания программной комиссии партии.
Новая партия гуманитарной помощи отправлена Законодательным Собранием Нижегородской области в зону проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование
Вчера, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
