Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации бойцов СВО

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Финансирование мероприятий по реабилитации бойцов специальной военной операции в ближайшие три года нужно увеличить, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.