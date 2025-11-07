https://ria.ru/20251107/svo-2053537827.html
Медведев призвал увеличить финансирование реабилитации бойцов СВО
Финансирование мероприятий по реабилитации бойцов специальной военной операции в ближайшие три года нужно увеличить, заявил председатель партии "Единая Россия", РИА Новости, 07.11.2025
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
