В Луганске иностранного наемника, воевавшего на стороне Киева, будут судить

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Гражданин Вьетнама и Чехии Минь Хоанг Тран, воевавший на стороне Киева, предстанет перед судом в ЛНР за наемничество, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"В прокуратуре ЛНР утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Вьетнама и Чехии. Минь Хоанг Тран обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Луганской Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый прибыл на Украину, где был обеспечен оружием, боеприпасами и обмундированием. Отмечается, что после прохождения подготовки в качестве наемника он стал принимать участие в боях против российских военнослужащих на территории ДНР. Подчеркивается. что за это наемник получал вознаграждение в размере от 20 тысяч до 250 тысяч украинских гривен в месяц.
Как рассказали в ГП РФ, в августе 2025 года наемник взят в плен.
22 июня 2022, 17:18