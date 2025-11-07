Рейтинг@Mail.ru
В Луганске иностранного наемника, воевавшего на стороне Киева, будут судить
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 07.11.2025
В Луганске иностранного наемника, воевавшего на стороне Киева, будут судить
В Луганске иностранного наемника, воевавшего на стороне Киева, будут судить - РИА Новости, 07.11.2025
В Луганске иностранного наемника, воевавшего на стороне Киева, будут судить
Гражданин Вьетнама и Чехии Минь Хоанг Тран, воевавший на стороне Киева, предстанет перед судом в ЛНР за наемничество, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 07.11.2025
луганская народная республика, россия, киев, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Генеральная прокуратура РФ
В Луганске иностранного наемника, воевавшего на стороне Киева, будут судить

В Луганске гражданина Вьетнама и Чехии, воевавшего в составе ВСУ, будут судить

Молоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Гражданин Вьетнама и Чехии Минь Хоанг Тран, воевавший на стороне Киева, предстанет перед судом в ЛНР за наемничество, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"В прокуратуре ЛНР утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Вьетнама и Чехии. Минь Хоанг Тран обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Луганской Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2025 года обвиняемый прибыл на Украину, где был обеспечен оружием, боеприпасами и обмундированием. Отмечается, что после прохождения подготовки в качестве наемника он стал принимать участие в боях против российских военнослужащих на территории ДНР. Подчеркивается. что за это наемник получал вознаграждение в размере от 20 тысяч до 250 тысяч украинских гривен в месяц.
Как рассказали в ГП РФ, в августе 2025 года наемник взят в плен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
