Поселок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ
Поселок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
Поселок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ
Поселок Шевченко под Красноармейском в ДНР, освобожденный военнослужащими российской группировки войск "Центр", завален телами украинских военнослужащих и... РИА Новости, 07.11.2025
СЕЛИДОВО (ДНР), 7 ноя - РИА Новости, Александр Харченко. Поселок Шевченко под Красноармейском в ДНР, освобожденный военнослужащими российской группировки войск "Центр", завален телами украинских военнослужащих и остовами сожженной техники ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько раз командование ВСУ
пыталось отбить захваченные позиции и, не считаясь с потерями, бросало в бой силы, которые были там уничтожены. В посёлке не сохранилось ни одного целого дома. От некоторых строений не осталось даже стен. Среди развалин лежат десятки тел украинских военнослужащих, которых не эвакуировали ВСУ. Многие погибшие лежат ещё в зимней форме, поскольку бои шли и в холодное время года.
Во время контратак пехоту ВСУ подвозили к окраинам посёлка на бронетехнике, которая массово подрывалась на противотанковых минах. Теперь на северной окраине стоят уничтоженная американская БМП Bradley, БТР M113, французский БТР VAB и другие бронированные машины украинского и западного производства.
11 января 2025 года.