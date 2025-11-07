Рейтинг@Mail.ru
Поселок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 07.11.2025 (обновлено: 20:02 07.11.2025)
Поселок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ
Поселок Шевченко под Красноармейском в ДНР, освобожденный военнослужащими российской группировки войск "Центр", завален телами украинских военнослужащих и...
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
Боец показывает разбитую технику ВСУ под Красноармейском
Поселок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ.
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Поселок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ

Освобождённый посёлок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ

СЕЛИДОВО (ДНР), 7 ноя - РИА Новости, Александр Харченко. Поселок Шевченко под Красноармейском в ДНР, освобожденный военнослужащими российской группировки войск "Центр", завален телами украинских военнослужащих и остовами сожженной техники ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько раз командование ВСУ пыталось отбить захваченные позиции и, не считаясь с потерями, бросало в бой силы, которые были там уничтожены. В посёлке не сохранилось ни одного целого дома. От некоторых строений не осталось даже стен. Среди развалин лежат десятки тел украинских военнослужащих, которых не эвакуировали ВСУ. Многие погибшие лежат ещё в зимней форме, поскольку бои шли и в холодное время года.
Во время контратак пехоту ВСУ подвозили к окраинам посёлка на бронетехнике, которая массово подрывалась на противотанковых минах. Теперь на северной окраине стоят уничтоженная американская БМП Bradley, БТР M113, французский БТР VAB и другие бронированные машины украинского и западного производства.
Минобороны объявило об освобождении поселка городского типа Шевченко в ДНР 11 января 2025 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала