"Искандер-М" поразил расположение полка беспилотных систем ВСУ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по району сосредоточения украинского полка беспилотников в ДНР, сообщили в Минобороны.
Из видео, опубликованного ведомством, следует, что целью был личный состав, вооружения и военная техника 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в районе села Варваровка на Краматорско-Дружковском направлении.
"После доразведки цели операторами российского разведывательного беспилотного летательного аппарата было принято решение о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", — говорится в подписи.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
22 июня 2022, 17:18