"Искандер-М" поразил расположение полка беспилотных систем ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 07.11.2025 (обновлено: 17:29 07.11.2025)
"Искандер-М" поразил расположение полка беспилотных систем ВСУ
© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" нанес удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ
Расчет ОТРК "Искандер-М" нанес удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанес удар по району сосредоточения украинского полка беспилотников в ДНР, сообщили в Минобороны.
Из видео, опубликованного ведомством, следует, что целью был личный состав, вооружения и военная техника 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в районе села Варваровка на Краматорско-Дружковском направлении.
"После доразведки цели операторами российского разведывательного беспилотного летательного аппарата было принято решение о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М", — говорится в подписи.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
