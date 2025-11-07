Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Успеновку в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 07.11.2025 (обновлено: 17:51 07.11.2025)
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Успеновку в Запорожской области
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Успеновку в Запорожской области
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
запорожская область
безопасность, запорожская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Успеновку в Запорожской области

© Минобороны РоссииОсвобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области
© Минобороны России
Освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с успешным освобождением населенного пункта Успеновка Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
"На всех направлениях воины полка показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, продолжая славные традиции воинов-фронтовиков. Мы будем помнить воинов полка, навсегда вписавших свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу родину", – сказано в телеграмме министра обороны Российской Федерации.
Белоусов поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих полка обеспечат безопасность рубежей государства, добавили в министерстве обороны РФ.
Российские бойцы с помощью "Корнета" сожгли тысячи единиц бронетехники ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
