https://ria.ru/20251107/svo-2053451223.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Успеновку в Запорожской области
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Успеновку в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Успеновку в Запорожской области
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка с успешным освобождением... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:29:00+03:00
2025-11-07T14:29:00+03:00
2025-11-07T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053517690_0:0:1904:1071_1920x0_80_0_0_4d426cd14fa1967bd4e595462e185859.jpg
https://ria.ru/20251107/kornet-2053340114.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053517690_232:0:1660:1071_1920x0_80_0_0_3b82b80b608fc6148c8758e56a2f190e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Успеновку в Запорожской области
Белоусов поздравил бойцов 218-го танкового полка с освобождением Успеновки