ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действий сил "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действий сил "Севера" - РИА Новости, 07.11.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действий сил "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:41:00+03:00
2025-11-07T12:41:00+03:00
2025-11-07T12:42:00+03:00
сумская область
