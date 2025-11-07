Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действий сил "Севера" - РИА Новости, 07.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 07.11.2025 (обновлено: 12:42 07.11.2025)
ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действий сил "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1470 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1470 военнослужащих, девять танков и других боевых бронированных машин, 81 автомобиль, а также 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 49 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Киеве считают реалистичным вступление Украины в Евросоюз к 2030 году
