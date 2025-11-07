ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, сообщило Минобороны.
В результате удалось поразить:
- предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу;
- транспортную инфраструктуру, которой пользуется украинская армия;
- военные аэродромы;
- ремонтную базу вооружения и военной техники;
- цеха сборки и места хранения дронов;
- пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
В то же время системы противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и 1497 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота, в свою очередь, уничтожили семь безэкипажных катеров.
Потери украинской армии с начала СВО составили:
- 668 самолетов;
- 283 вертолета;
- 95 376 дронов;
- 635 зенитных ракетных комплексов;
- 25 899 танков и других бронемашин;
- 1609 боевых машин РСЗО;
- 31 134 орудия полевой артиллерии и миномета;
- 46 064 военных автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18