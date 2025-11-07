Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 07.11.2025 (обновлено: 14:39 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/svo-2053414547.html
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:41:00+03:00
2025-11-07T14:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251107/plennyj-2053340536.html
https://ria.ru/20251107/spetsoperatsiya-2053331885.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ

ВС России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК и аэродромам ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 1 по 7 ноября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.
Военнопленный — об уничтожении российскими войсками целых рот ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Пленный рассказал, как российские военные уничтожают ВСУ целыми ротами
Вчера, 08:09
В результате удалось поразить:
  • предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу;
  • транспортную инфраструктуру, которой пользуется украинская армия;
  • военные аэродромы;
  • ремонтную базу вооружения и военной техники;
  • цеха сборки и места хранения дронов;
  • пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
В то же время системы противовоздушной обороны сбили 17 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и 1497 беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота, в свою очередь, уничтожили семь безэкипажных катеров.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Российский боец в одиночку прогнал украинскую ДРГ
Вчера, 05:03
Потери украинской армии с начала СВО составили:
  • 668 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 95 376 дронов;
  • 635 зенитных ракетных комплексов;
  • 25 899 танков и других бронемашин;
  • 1609 боевых машин РСЗО;
  • 31 134 орудия полевой артиллерии и миномета;
  • 46 064 военных автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала