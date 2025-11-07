https://ria.ru/20251107/svo-2053414189.html
ВС России проводят зачистку трех населенных пунктов Харьковской области
ВС России проводят зачистку трех населенных пунктов Харьковской области - РИА Новости, 07.11.2025
ВС России проводят зачистку трех населенных пунктов Харьковской области
Российские войска зачищают от разрозненных групп противника Купянск-Узловой, Куриловку, Петропавловку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.11.2025
ВС России проводят зачистку трех населенных пунктов Харьковской области
ВС РФ зачищают Купянск-Узловой, Куриловку и Петропавловку Харьковской области