Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Теплое обмундирование для бойцов и корм для их подопечных животных отправило в зону специальной военной операции законодательное собрание Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Очередная партия гуманитарной помощи от законодательного собрания Нижегородской области отправлена в зону специальной военной операции для передачи бойцам подшефных частей. В составе гумгруза – партия демисезонного обмундирования, которое обеспечит военнослужащим необходимый комфорт и тепло при выполнении боевых задач в сложных погодных условиях. Помимо этого, в груз была включена и специальная часть помощи для так называемых "военных котиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз был собран при активном участии депутатов и сотрудников аппарата регионального парламента. Все изделия были произведены на нижегородских предприятиях, что традиционно является важным принципом в этой работе.

"Отправка гуманитарной помощи нашим бойцам давно стала для депутатского корпуса и всех сотрудников частью планомерной и повседневной работы. Мы хорошо понимаем, что надежное демисезонное обмундирование – это один из элементов боеготовности, который напрямую влияет на эффективность и безопасность наших ребят. И мы рады, что можем обеспечить их качественными вещами, сделанными здесь, в Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва.