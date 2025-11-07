https://ria.ru/20251107/svo-2053413310.html
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование - РИА Новости, 07.11.2025
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование
Теплое обмундирование для бойцов и корм для их подопечных животных отправило в зону специальной военной операции законодательное собрание Нижегородской области, РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:36:00+03:00
2025-11-07T12:36:00+03:00
2025-11-07T12:36:00+03:00
надежные люди
нижегородская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053405182_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_d5e38f53bc7ad0771a98135a516c44eb.jpg
https://ria.ru/20251106/svo-2053208988.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053405182_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_65ed28ea43e8217def2e083347dbe0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, сво
Надежные люди, Нижегородская область, СВО
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование для бойцов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Теплое обмундирование для бойцов и корм для их подопечных животных отправило в зону специальной военной операции законодательное собрание Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Очередная партия гуманитарной помощи от законодательного собрания Нижегородской области отправлена в зону специальной военной операции для передачи бойцам подшефных частей. В составе гумгруза – партия демисезонного обмундирования, которое обеспечит военнослужащим необходимый комфорт и тепло при выполнении боевых задач в сложных погодных условиях. Помимо этого, в груз была включена и специальная часть помощи для так называемых "военных котиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз был собран при активном участии депутатов и сотрудников аппарата регионального парламента. Все изделия были произведены на нижегородских предприятиях, что традиционно является важным принципом в этой работе.
"Отправка гуманитарной помощи нашим бойцам давно стала для депутатского корпуса и всех сотрудников частью планомерной и повседневной работы. Мы хорошо понимаем, что надежное демисезонное обмундирование – это один из элементов боеготовности, который напрямую влияет на эффективность и безопасность наших ребят. И мы рады, что можем обеспечить их качественными вещами, сделанными здесь, в Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва.
Он подчеркнул, что при составлении груза не забыли и о "боевых" котиках, которые несут нелегкую службу бок о бок с военными. Он также добавил, что вскоре в галерее законодательного собрания откроется фотовыставка, посвященная четвероногим питомцам защитников.