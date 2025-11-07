Рейтинг@Mail.ru
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование
Надежные люди
 
12:36 07.11.2025
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование
Теплое обмундирование для бойцов и корм для их подопечных животных отправило в зону специальной военной операции законодательное собрание Нижегородской области, РИА Новости, 07.11.2025
2025
Нижегородские депутаты отправили в зону СВО теплое обмундирование

Новая партия гуманитарной помощи отправлена Законодательным Собранием Нижегородской области в зону проведения СВО
© Фото предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Новая партия гуманитарной помощи отправлена Законодательным Собранием Нижегородской области в зону проведения СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя – РИА Новости. Теплое обмундирование для бойцов и корм для их подопечных животных отправило в зону специальной военной операции законодательное собрание Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Очередная партия гуманитарной помощи от законодательного собрания Нижегородской области отправлена в зону специальной военной операции для передачи бойцам подшефных частей. В составе гумгруза – партия демисезонного обмундирования, которое обеспечит военнослужащим необходимый комфорт и тепло при выполнении боевых задач в сложных погодных условиях. Помимо этого, в груз была включена и специальная часть помощи для так называемых "военных котиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз был собран при активном участии депутатов и сотрудников аппарата регионального парламента. Все изделия были произведены на нижегородских предприятиях, что традиционно является важным принципом в этой работе.
"Отправка гуманитарной помощи нашим бойцам давно стала для депутатского корпуса и всех сотрудников частью планомерной и повседневной работы. Мы хорошо понимаем, что надежное демисезонное обмундирование – это один из элементов боеготовности, который напрямую влияет на эффективность и безопасность наших ребят. И мы рады, что можем обеспечить их качественными вещами, сделанными здесь, в Нижегородской области", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата регионального парламента Максима Реброва.
Он подчеркнул, что при составлении груза не забыли и о "боевых" котиках, которые несут нелегкую службу бок о бок с военными. Он также добавил, что вскоре в галерее законодательного собрания откроется фотовыставка, посвященная четвероногим питомцам защитников.
