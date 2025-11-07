Рейтинг@Mail.ru
Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 07.11.2025 (обновлено: 14:27 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/svo-2053353319.html
Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках
Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках - РИА Новости, 07.11.2025
Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках
Жителя Тамбовской области задержали за передачу Украине данных о подразделениях российских войск в зоне спецоперации, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:54:00+03:00
2025-11-07T14:27:00+03:00
происшествия
россия
тамбовская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053361546_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c410de006a26f22b9093101aa33e59fc.jpg
https://ria.ru/20251029/zaderzhanie-2051399359.html
https://ria.ru/20251106/lnr-2053158778.html
россия
тамбовская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Силовики задержали жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру, контролируемому военной разведкой, данные о подразделениях, участвующих в СВО.
2025-11-07T09:54
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053361546_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4295d45156dd6252bbf54405445e06b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тамбовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках

Житель Тамбовской области передал украинскому блогеру данные о подразделениях РФ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жителя Тамбовской области задержали за передачу Украине данных о подразделениях российских войск в зоне спецоперации, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии на территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1987 года рождения, оказавшего помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России", — говорится в заявлении.
Задержание в Ставропольском крае агента украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт
29 октября, 10:31
Согласно полученным данным, задержанный по личной инициативе переписывался через Telegram с блогером, работающим на ГУР Минобороны Украины. Он передавал ему информацию о месте дислокации подразделений в зоне СВО, а также переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.
Сам преступник рассказал, что с сентября 2022-го предоставлял данные о расположении воинской части.
Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и финансировании терроризма. Проводятся следственные действия.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В ЛНР осудили сотрудника скорой помощи за шпионаж в пользу Киева
6 ноября, 12:06
 
ПроисшествияРоссияТамбовская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала