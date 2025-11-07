Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жителя Тамбовской области задержали за передачу Украине данных о подразделениях российских войск в зоне спецоперации, сообщил ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии на территории Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России 1987 года рождения, оказавшего помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России", — говорится в заявлении.

ГУР Минобороны Украины. Он передавал ему информацию о месте дислокации подразделений в зоне СВО, а также переводил деньги на нужды одной из запрещенных в Согласно полученным данным, задержанный по личной инициативе переписывался через Telegram с блогером, работающим наМинобороны Украины. Он передавал ему информацию о месте дислокации подразделений в зоне СВО, а также переводил деньги на нужды одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций.

Сам преступник рассказал, что с сентября 2022-го предоставлял данные о расположении воинской части.