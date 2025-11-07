https://ria.ru/20251107/svo-2053353319.html
Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках
Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках - РИА Новости, 07.11.2025
Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках
Жителя Тамбовской области задержали за передачу Украине данных о подразделениях российских войск в зоне спецоперации, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 07.11.2025
Задержание жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Силовики задержали жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру, контролируемому военной разведкой, данные о подразделениях, участвующих в СВО.
Жителя Тамбовской области задержали за передачу данных о российских войсках
Житель Тамбовской области передал украинскому блогеру данные о подразделениях РФ