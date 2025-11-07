Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонта
12:15 07.11.2025 (обновлено: 13:11 07.11.2025)
На Камчатке судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонта
На Камчатке судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонта - РИА Новости, 07.11.2025
На Камчатке судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонта
Судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонтных работ на берегу в Петропавловске-Камчатском, никто не пострадал, сообщили в Восточном... РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
россия
петропавловск-камчатский
происшествия, россия, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонта

СК: судно береговой охраны на Камчатке завалилось на бок при ремонте на берегу

© Кадр видео из соцсетейКорабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском
Корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Корабль береговой охраны завалился на бок в Петропавловске-Камчатском
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Судно береговой охраны завалилось на бок во время ремонтных работ на берегу в Петропавловске-Камчатском, никто не пострадал, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
"По предварительным данным, 6 ноября 2025 года при производстве ремонтных работ судно, находящееся на берегу Авачинской бухты, завалилось на левый бок. В результате произошедшего несколько работников оказались в воде, никто не пострадал", - говорится в Telegram-канале Восточного МСУТ СК России.
Отмечается, что СК начали доследственную проверку по статье 216 УК РФ ("нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ"). Ущерб устанавливается.
Вчера, 02:44
 
ПроисшествияРоссияПетропавловск-КамчатскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
