Суд рассмотрит протокол в отношении рэпера Icegergert 5 декабря
Суд рассмотрит протокол в отношении рэпера Icegergert 5 декабря
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы 5 декабря рассмотрит протокол в отношении рэпера Георгия Гергерта (Icegergert) за пропаганду АУЕ* на концерте в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ
в отношении Георгия Евгеньевича Гергерта назначено на 5 декабря", - сказала собеседница агентства.
Прокуратура Москвы
возбудила в отношении Георгия Гергерта дело об административном правонарушении по статье о пропаганде экстремистской организации.
Рэпер Icegergert 26 октября на концерте употребил лозунг запрещенного в России экстремистского движения АУЕ* на одном из своих концертов. Позднее Гергерт извинился и отметил, что "позволил себе лишнего" на фоне алкогольного опьянения.
На допросе он признал вину, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Артисту грозит до 15 суток административного ареста.
* экстремистское движение, запрещено в РФ