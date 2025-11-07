Рейтинг@Mail.ru
20:07 07.11.2025
Суд рассмотрит протокол в отношении рэпера Icegergert 5 декабря
Суд рассмотрит протокол в отношении рэпера Icegergert 5 декабря
общество
москва
россия
москва
россия
общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
Суд рассмотрит протокол в отношении рэпера Icegergert 5 декабря

Рэп-исполнитель Icegergert
Рэп-исполнитель Icegergert - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : соцсети рэпера
Рэп-исполнитель Icegergert. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы 5 декабря рассмотрит протокол в отношении рэпера Георгия Гергерта (Icegergert) за пропаганду АУЕ* на концерте в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ в отношении Георгия Евгеньевича Гергерта назначено на 5 декабря", - сказала собеседница агентства.
Прокуратура Москвы возбудила в отношении Георгия Гергерта дело об административном правонарушении по статье о пропаганде экстремистской организации.
Рэпер Icegergert 26 октября на концерте употребил лозунг запрещенного в России экстремистского движения АУЕ* на одном из своих концертов. Позднее Гергерт извинился и отметил, что "позволил себе лишнего" на фоне алкогольного опьянения.
На допросе он признал вину, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Артисту грозит до 15 суток административного ареста.
* экстремистское движение, запрещено в РФ
Общество Москва Россия
 
 
