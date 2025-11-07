Суд рассмотрит протокол в отношении рэпера Icegergert 5 декабря

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы 5 декабря рассмотрит протокол в отношении рэпера Георгия Гергерта (Icegergert) за пропаганду АУЕ* на концерте в Москве, сообщили РИА Новости в суде.

Рэпер Icegergert 26 октября на концерте употребил лозунг запрещенного в России экстремистского движения АУЕ* на одном из своих концертов. Позднее Гергерт извинился и отметил, что "позволил себе лишнего" на фоне алкогольного опьянения.