В Кабардино-Балкарии юриста осудили за мошенничество на 25 миллионов рублей

НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы юриста, которую обвиняли в мошенничестве с земельными участками на сумму более 25 миллионов рублей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

"Судом установлено, что в период с марта 2021 года по август 2023 года 57-летняя жительница республики в составе группы лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вводила граждан в заблуждение, обещая оформить право собственности на муниципальные земли, и похищала денежные средства под предлогом оказания юридических услуг", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что общая сумма ущерба составила более 25 миллионов рублей.