Рейтинг@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии юриста осудили за мошенничество на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:55 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sud-2053546864.html
В Кабардино-Балкарии юриста осудили за мошенничество на 25 миллионов рублей
В Кабардино-Балкарии юриста осудили за мошенничество на 25 миллионов рублей - РИА Новости, 07.11.2025
В Кабардино-Балкарии юриста осудили за мошенничество на 25 миллионов рублей
Нальчикский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы юриста, которую обвиняли в мошенничестве с земельными участками на сумму более 25 миллионов... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:55:00+03:00
2025-11-07T19:55:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251106/sk-2053297990.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
В Кабардино-Балкарии юриста осудили за мошенничество на 25 миллионов рублей

В Кабардино-Балкарии юристу дали три года за мошенничество на 25 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы юриста, которую обвиняли в мошенничестве с земельными участками на сумму более 25 миллионов рублей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.
"Судом установлено, что в период с марта 2021 года по август 2023 года 57-летняя жительница республики в составе группы лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вводила граждан в заблуждение, обещая оформить право собственности на муниципальные земли, и похищала денежные средства под предлогом оказания юридических услуг", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что общая сумма ущерба составила более 25 миллионов рублей.
"Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Арест, наложенный на имущество осужденной, сохранен до рассмотрения выделенного уголовного дела", - отметили в надзорном органе.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Главу муниципалитета Льговского района подозревают в мошенничестве
6 ноября, 21:23
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала