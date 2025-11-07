https://ria.ru/20251107/sud-2053546864.html
В Кабардино-Балкарии юриста осудили за мошенничество на 25 миллионов рублей
В Кабардино-Балкарии юриста осудили за мошенничество на 25 миллионов рублей
Нальчикский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы юриста, которую обвиняли в мошенничестве с земельными участками на сумму более 25 миллионов... РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
НАЛЬЧИК, 7 ноя – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы юриста, которую обвиняли в мошенничестве с земельными участками на сумму более 25 миллионов рублей, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.
"Судом установлено, что в период с марта 2021 года по август 2023 года 57-летняя жительница республики в составе группы лиц по предварительному сговору, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, вводила граждан в заблуждение, обещая оформить право собственности на муниципальные земли, и похищала денежные средства под предлогом оказания юридических услуг", - говорится в сообщении.
Уточнятся, что общая сумма ущерба составила более 25 миллионов рублей.
"Суд назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Арест, наложенный на имущество осужденной, сохранен до рассмотрения выделенного уголовного дела", - отметили в надзорном органе.