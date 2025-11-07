Рейтинг@Mail.ru
В Пензе арестовали двух адвокатов за мошенничество и хищение - РИА Новости, 07.11.2025
19:45 07.11.2025
В Пензе арестовали двух адвокатов за мошенничество и хищение
В Пензе арестовали двух адвокатов за мошенничество и хищение
В Пензе арестовали двух адвокатов за мошенничество и хищение

САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Двое адвокатов арестованы Ленинским районным судом Пензы по обвинению в мошенничестве и хищении у предпринимателя 2,7 миллиона рублей, сообщили в областном СУСКР.
"По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2024 года два адвоката сообщили предпринимателю не соответствующие действительности сведения о том, что за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей они готовы передать должностным лицам органов внутренних дел взятку в сумме 2,5 миллиона рублей за принятие решения о возбуждении уголовного дела по заявлениям доверителя о неправомерном захвате его имущества. В действительности адвокаты не намеревались передавать кому-либо денежные средства", - уточнили в следственном управлении в Telegram-канале.
В ноябре 2024 года предприниматель передал адвокатам 2,7 миллиона рублей, которые, по версии следователей, обвиняемые похитили. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В пресс-службе областного СУСКР РИА Новости уточнили, что по ходатайству следователя Ленинский районный суд Пензы в пятницу заключил их под стражу.
Главу муниципалитета Льговского района подозревают в мошенничестве
6 ноября, 21:23
 
