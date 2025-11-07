Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил апелляцию главы ассоциации жертв пластической хирургии
19:34 07.11.2025 (обновлено: 19:35 07.11.2025)
Суд отклонил апелляцию главы ассоциации жертв пластической хирургии
Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Москве признал законным решение по иску пластического хирурга Тимура Хайдарова о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе ассоциации жертв пластической хирургии, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Осенью прошлого года Хайдаров выиграл суд у главы ассоциации жертв пластической хирургии Александры Кирсановой. Суд признал порочащими сведения, размещенные на YouTube-канале, постановил выплатить Хайдарову 5 миллионов рублей компенсации морального вреда, а также опубликовать опровержение.
Кирсанова подала апелляционную жалобу с требованием отменить решение районного суда, полагая, что ее высказывания носят оценочный характер и являются суждениями, основанными на данных из СМИ. Но суд отклонил этот довод, поскольку ответчик не доказала факт дословного воспроизведения сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных средствами массовой информации.
"Судебная коллегия определила решение оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения", - говорится в документе.
На заседании апелляционной инстанции представитель Хайдарова возражала против доводов жалобы ответчика и просила оставить решение суда первой инстанции без изменения. Другие участники дела в суд не явились.
Ранее РИА Новости сообщало, что хирург отсудил у IQ Plastique ("Ай Кью Пластик") компенсацию морального вреда, который получил из-за выговора за несогласованный отпуск. Хайдаров сейчас через суд также пытается признать незаконным свое увольнение из клиники.
В прошлом году клиника "Ай Кью Пластик" оказалась в центре скандала. В феврале 2024 года там прооперировали пациента. На следующий день после выписки мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
ПроисшествияМосква
 
 
