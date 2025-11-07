Суд отклонил апелляцию главы ассоциации жертв пластической хирургии

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Суд в Москве признал законным решение по иску пластического хирурга Тимура Хайдарова о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе ассоциации жертв пластической хирургии, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Осенью прошлого года Хайдаров выиграл суд у главы ассоциации жертв пластической хирургии Александры Кирсановой. Суд признал порочащими сведения, размещенные на YouTube-канале, постановил выплатить Хайдарову 5 миллионов рублей компенсации морального вреда, а также опубликовать опровержение.

Кирсанова подала апелляционную жалобу с требованием отменить решение районного суда, полагая, что ее высказывания носят оценочный характер и являются суждениями, основанными на данных из СМИ. Но суд отклонил этот довод, поскольку ответчик не доказала факт дословного воспроизведения сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных средствами массовой информации.

"Судебная коллегия определила решение оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчика - без удовлетворения", - говорится в документе.

На заседании апелляционной инстанции представитель Хайдарова возражала против доводов жалобы ответчика и просила оставить решение суда первой инстанции без изменения. Другие участники дела в суд не явились.

Ранее РИА Новости сообщало, что хирург отсудил у IQ Plastique ("Ай Кью Пластик") компенсацию морального вреда, который получил из-за выговора за несогласованный отпуск. Хайдаров сейчас через суд также пытается признать незаконным свое увольнение из клиники.