Бывший топ-менеджер Альфа-банка Галицкий заявил, что не был женат - РИА Новости, 07.11.2025
18:28 07.11.2025 (обновлено: 18:31 07.11.2025)
Бывший топ-менеджер Альфа-банка Галицкий заявил, что не был женат
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлександр Галицкий
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Александр Галицкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Бывший член совета директоров Альфа-банка Александр Галицкий, участвующий в разделе имущества с бывшей супругой Алией Галицкой, утверждает, что никогда не состоял с ней в браке, а лишь является отцом двух ее детей, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
"Истец является матерью детей ответчика, однако не является и никогда не являлась его супругой", – указывает бизнесмен в своих возражениях.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Суд арестовал имущество бывшего члена совдира "Альфа-банка" Галицкого
17 октября, 08:33
Кроме того, там говорится, что "у Галицкого нет имущества в США и в Калифорнии он не жил".
Алия Галицкая представила суду свидетельство о браке в США из штата Невада от 2010 года, решение Верховного суда штата Калифорния о расторжении брака.
Также Пресненский суд Москвы рассматривает исковое заявление Галицкого к бывшей супруге о взыскании с нее алиментов на содержание их детей.
"Позиция ответчика весьма странная, ведь в своем исковом заявлении о детях и алиментах Александр Галицкий утверждал, что "брачные отношения прекращены", а не их не было. Кроме того, расторжение брака в США судебным решением означает, что брак имел место", - заявил РИА Новости адвокат Галицкой Рубен Маркарьян.
Он добавил, что в суд была представлена многостраничная переписка между Галицкими в мессенджерах, в которой речь идёт, в том числе, о совместном быте и покупках - от пакета молока до авиабилетов, а также свадебные фотографии.
В рамках иска суд ранее арестовал имущество Галицкого стоимостью 435 миллионов рублей. Это квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке в центре Москвы на Сретенке.
В браке у Галицких родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, и Верховный суд Калифорнии определил, что дети должны остаться с матерью. Она вместе с детьми проживала в Подмосковье. В конце мая Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении.
Как рассказывал РИА Новости адвокат Рубен Маркарьян, Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-банка, однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
Сергей Мацоцкий - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Уголовное дело о взятках в отношении Мацоцкого закрыли, сообщил источник
4 сентября, 22:31
 
