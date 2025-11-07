Бывший топ-менеджер Альфа-банка Галицкий заявил, что не был женат

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Бывший член совета директоров Альфа-банка Александр Галицкий, участвующий в разделе имущества с бывшей супругой Алией Галицкой, утверждает, что никогда не состоял с ней в браке, а лишь является отцом двух ее детей, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

"Истец является матерью детей ответчика, однако не является и никогда не являлась его супругой", – указывает бизнесмен в своих возражениях.

Кроме того, там говорится, что "у Галицкого нет имущества в США и в Калифорнии он не жил".

Алия Галицкая представила суду свидетельство о браке в США из штата Невада от 2010 года, решение Верховного суда штата Калифорния о расторжении брака.

Также Пресненский суд Москвы рассматривает исковое заявление Галицкого к бывшей супруге о взыскании с нее алиментов на содержание их детей.

"Позиция ответчика весьма странная, ведь в своем исковом заявлении о детях и алиментах Александр Галицкий утверждал, что "брачные отношения прекращены", а не их не было. Кроме того, расторжение брака в США судебным решением означает, что брак имел место", - заявил РИА Новости адвокат Галицкой Рубен Маркарьян.

Он добавил, что в суд была представлена многостраничная переписка между Галицкими в мессенджерах, в которой речь идёт, в том числе, о совместном быте и покупках - от пакета молока до авиабилетов, а также свадебные фотографии.

В рамках иска суд ранее арестовал имущество Галицкого стоимостью 435 миллионов рублей. Это квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке в центре Москвы на Сретенке.

В браке у Галицких родилось двое детей, которые имеют гражданство России и США. В марте супруги развелись, и Верховный суд Калифорнии определил, что дети должны остаться с матерью. Она вместе с детьми проживала в Подмосковье . В конце мая Галицкий забрал детей из школы и увез в неизвестном направлении.

Как рассказывал РИА Новости адвокат Рубен Маркарьян, Галицкая обратилась к компетентным органам США о похищении детей, но никакой реакции от американских властей пока не последовало. В связи с этим она подала заявление в России.