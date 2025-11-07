Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине увеличил залог для экс-мэра Одессы - РИА Новости, 07.11.2025
17:45 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sud-2053516750.html
Суд на Украине увеличил залог для экс-мэра Одессы
Суд на Украине увеличил залог для экс-мэра Одессы
Суд на Украине увеличил залог для экс-мэра Одессы

Суд на Украине увеличил почти в 1,5 раза размер залога экс-мэру Одессы Труханову

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАСК) Украины увеличил почти в полтора раза размер залога для экс-мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о незаконном завладении земельными участками в городе, сообщили в пятницу в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
В октябре 2021 года занимавшая на тот момент кресло генпрокурора Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Труханова и ряд чиновников подозревают в причастности к преступным действиям по завладению земельными участками в городе.
"ВАКС изменил меру пресечения бывшему мэру Одессы… суд увеличил размер залога, определенный для обвиняемого, с 30 до 42 миллионов гривен (с 713 тысяч – 998,3 тысячи долларов – ред.), но отказал в удовлетворении ходатайства о заключении лица под стражу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
В прокуратуре уточнили, что речь идет о мере пресечения в рамках дела о незаконном завладении землей.
Печерский районный суд Киева 31 октября отправил Труханова под круглосуточный домашний арест по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения в Одессе, в результате которого погибли 10 человек. Его адвокат Александр Лысак позже сообщил, что Труханов будет обжаловать это решение.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что настоящая причина лишения Труханова украинского гражданства - стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
