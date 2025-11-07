Мосгорсуд отклонил жалобу политолога Шульман* на штраф

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу политолога-иноагента Екатерины Шульман* на штраф в 10 тысяч рублей, который был наложен за участие в деятельности нежелательного в РФ Берлинского фонда Карнеги**, сообщили РИА Новости в суде.