Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске суд присяжных рассмотрит дело об убийстве журналиста - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sud-2053461455.html
В Челябинске суд присяжных рассмотрит дело об убийстве журналиста
В Челябинске суд присяжных рассмотрит дело об убийстве журналиста - РИА Новости, 07.11.2025
В Челябинске суд присяжных рассмотрит дело об убийстве журналиста
Челябинский областной суд 10 ноября начнет рассматривать уголовное дело об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, совершенное в 2001 году, с... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:18:00+03:00
2025-11-07T15:18:00+03:00
происшествия
курган
челябинск
челябинский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251106/sud-2053200705.html
курган
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган, челябинск, челябинский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курган, Челябинск, Челябинский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске суд присяжных рассмотрит дело об убийстве журналиста

В Челябинске суд присяжных рассмотрит дело об убийстве курганского журналиста

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Челябинский областной суд 10 ноября начнет рассматривать уголовное дело об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, совершенное в 2001 году, с участием коллегии присяжных заседателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
В карточке дела указывается, что уголовное дело поступило в суд в конце 2024 года, назначались предварительные слушания, рассмотрение дела несколько раз откладывалось. По данным пресс-службы, в настоящее время сформирована коллегия присяжных заседателей.
"Судебное заседание назначено на 10 ноября на 14.00 (12.00 мск)", - сказала собеседница агентства.
Как сообщало региональное СУСК, 18 мая 2001 года в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обозревателя и главного редактора газеты "Курганские вести" Владимира Кирсанова обратилась его супруга: накануне мужчина ушел на работу, но домой не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", но установить причастного к исчезновению журналиста не удалось.
В ходе работы с 2020 года специальной следственно-оперативной группы было установлено, что долгое время члены вооруженной банды следили за Кирсановым: утром 17 мая 2001 года Александр Штингер и Иван Курпишев прибыли к гаражу потерпевшего на территории ГСК №28 в Кургане, где, используя металлическую дубинку, его убили. Из гаража и автомобиля они забрали документы, связанные с профессиональной деятельностью журналиста, тело вывезли из кооператива, а автомобиль Кирсанова переместили к зданию, где он работал. В 2021 году в ходе проведенных судебных экспертиз на чехлах сидений автомобиля были обнаружены биологические следы фигурантов. Оба обвиняемых были задержаны в 2021 году.
Кроме того, СК установил причастность к этому преступлению еще двух представителей криминальных структур Кургана, которые были убиты более 10 лет назад.
Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве байкера Кирилла Ковалева, в Московском городском суде. 6 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Обвиняемому в убийстве байкера в Москве вынесли приговор
6 ноября, 15:19
 
ПроисшествияКурганЧелябинскЧелябинский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала