В Челябинске суд присяжных рассмотрит дело об убийстве журналиста

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Челябинский областной суд 10 ноября начнет рассматривать уголовное дело об убийстве курганского журналиста Владимира Кирсанова, совершенное в 2001 году, с участием коллегии присяжных заседателей, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

В карточке дела указывается, что уголовное дело поступило в суд в конце 2024 года, назначались предварительные слушания, рассмотрение дела несколько раз откладывалось. По данным пресс-службы, в настоящее время сформирована коллегия присяжных заседателей.

"Судебное заседание назначено на 10 ноября на 14.00 (12.00 мск)", - сказала собеседница агентства.

Как сообщало региональное СУСК, 18 мая 2001 года в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении обозревателя и главного редактора газеты "Курганские вести" Владимира Кирсанова обратилась его супруга: накануне мужчина ушел на работу, но домой не вернулся. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", но установить причастного к исчезновению журналиста не удалось.

В ходе работы с 2020 года специальной следственно-оперативной группы было установлено, что долгое время члены вооруженной банды следили за Кирсановым: утром 17 мая 2001 года Александр Штингер и Иван Курпишев прибыли к гаражу потерпевшего на территории ГСК №28 в Кургане , где, используя металлическую дубинку, его убили. Из гаража и автомобиля они забрали документы, связанные с профессиональной деятельностью журналиста, тело вывезли из кооператива, а автомобиль Кирсанова переместили к зданию, где он работал. В 2021 году в ходе проведенных судебных экспертиз на чехлах сидений автомобиля были обнаружены биологические следы фигурантов. Оба обвиняемых были задержаны в 2021 году.