Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 07.11.2025
15:14 07.11.2025
Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в убийстве мужчины
Суд арестовал до 6 января 2026 года обвиняемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в ковре у подъезда дома в городе Магнитогорске Челябинской области,... РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
россия
магнитогорск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
магнитогорск
челябинская область
Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в убийстве мужчины

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Суд арестовал до 6 января 2026 года обвиняемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в ковре у подъезда дома в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
По данным полиции, в дежурную часть 6 ноября поступило сообщение от жильцов дома по ул. Завенягина об обнаружении у подъезда завернутого в ковер тела человека. На место выехала оперативно-следственная группа, после опроса соседей сотрудники уголовного розыска установили приметы подозреваемого. В течение нескольких часов 50-летний ранее судимый магнитогорец был задержан в одном из поселков города.
"По ходатайству следователя СК России в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого, Орджоникидзевским районным судом города Магнитогорска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Как сообщало ГУМВД, подозреваемый пояснял, что во время совместного распития спиртного у него с потерпевшим произошел конфликт, в результате мужчина ударил оппонента несколько раз, в том числе по голове. Через несколько дней он завернул тело в ковер и хотел его вывезти на садовой тачке, которую приобрел, но на улице его заметил сосед. В итоге подозреваемый скрылся с места происшествия. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Женщина, обвиняемая в убийстве пятилетней дочери, в Калининском районном суде города Челябинска - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери
5 ноября, 16:37
 
ПроисшествияРоссияМагнитогорскЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
