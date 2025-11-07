https://ria.ru/20251107/sud-2053460168.html
Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в убийстве мужчины
2025-11-07T15:14:00+03:00
происшествия
россия
магнитогорск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
магнитогорск
челябинская область
ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Суд арестовал до 6 января 2026 года обвиняемого в убийстве мужчины, тело которого нашли в ковре у подъезда дома в городе Магнитогорске Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
По данным полиции, в дежурную часть 6 ноября поступило сообщение от жильцов дома по ул. Завенягина об обнаружении у подъезда завернутого в ковер тела человека. На место выехала оперативно-следственная группа, после опроса соседей сотрудники уголовного розыска установили приметы подозреваемого. В течение нескольких часов 50-летний ранее судимый магнитогорец был задержан в одном из поселков города.
"По ходатайству следователя СК России
в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого, Орджоникидзевским районным судом города Магнитогорска
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Как сообщало ГУМВД, подозреваемый пояснял, что во время совместного распития спиртного у него с потерпевшим произошел конфликт, в результате мужчина ударил оппонента несколько раз, в том числе по голове. Через несколько дней он завернул тело в ковер и хотел его вывезти на садовой тачке, которую приобрел, но на улице его заметил сосед. В итоге подозреваемый скрылся с места происшествия. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).