Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в убийстве мужчины

По данным полиции, в дежурную часть 6 ноября поступило сообщение от жильцов дома по ул. Завенягина об обнаружении у подъезда завернутого в ковер тела человека. На место выехала оперативно-следственная группа, после опроса соседей сотрудники уголовного розыска установили приметы подозреваемого. В течение нескольких часов 50-летний ранее судимый магнитогорец был задержан в одном из поселков города.

Как сообщало ГУМВД, подозреваемый пояснял, что во время совместного распития спиртного у него с потерпевшим произошел конфликт, в результате мужчина ударил оппонента несколько раз, в том числе по голове. Через несколько дней он завернул тело в ковер и хотел его вывезти на садовой тачке, которую приобрел, но на улице его заметил сосед. В итоге подозреваемый скрылся с места происшествия. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).