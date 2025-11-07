https://ria.ru/20251107/sud-2053448204.html
Мужчина получил срок за убийство из-за игры в "Камень, ножницы, бумага"
2025-11-07T14:19:00+03:00
2025-11-07T14:19:00+03:00
2025-11-07T15:49:00+03:00
происшествия
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251015/chp-2048395679.html
свердловская область
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Туринский районный суд Свердловской области приговорил к девяти годам колонии местного жителя Сергея Горячевских, который в порыве гнева убил товарища, проигравшего ему в "Камень, ножницы, бумага", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, в мае житель села Туринская Слобода Сергей Горячевских несколько дней провел в компании товарища и его знакомой.
"В какой-то момент "измученные нарзаном" мужчины заскучали и решили сыграть на интерес в детскую игру "Камень, ножницы, бумага". Ставкой оказалась человеческая жизнь. Победитель волен был распорядиться "призом" по своему усмотрению, либо убить проигравшего, либо заказать ему убийство другого человека. Стороны ударили по рукам, а когда компаньон проиграл Сергею, товарищи поссорились. Сергей взял со стола нож, которым резал сало, и трижды ударил им соперника", – рассказали в пресс-службе.
Позже мужчина предпринял попытку спасти пострадавшего: вызвал "скорую" и сообщил диспетчеру, что "зарезал человека". Однако, несмотря на усилия медиков, доставленный в больницу потерпевший скончался. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
"В суде Горячевских не отрицал нанесения ножевых ранений, но пояснил, что не желал смерти потерпевшему. Туринский районный суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.