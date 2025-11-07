Мужчина получил срок за убийство из-за игры в "Камень, ножницы, бумага"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Туринский районный суд Свердловской области приговорил к девяти годам колонии местного жителя Сергея Горячевских, который в порыве гнева убил товарища, проигравшего ему в "Камень, ножницы, бумага", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным инстанции, в мае житель села Туринская Слобода Сергей Горячевских несколько дней провел в компании товарища и его знакомой.

"В какой-то момент "измученные нарзаном" мужчины заскучали и решили сыграть на интерес в детскую игру "Камень, ножницы, бумага". Ставкой оказалась человеческая жизнь. Победитель волен был распорядиться "призом" по своему усмотрению, либо убить проигравшего, либо заказать ему убийство другого человека. Стороны ударили по рукам, а когда компаньон проиграл Сергею, товарищи поссорились. Сергей взял со стола нож, которым резал сало, и трижды ударил им соперника", – рассказали в пресс-службе.

Позже мужчина предпринял попытку спасти пострадавшего: вызвал "скорую" и сообщил диспетчеру, что "зарезал человека". Однако, несмотря на усилия медиков, доставленный в больницу потерпевший скончался. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.