В Австралии перенесли суд по делу подозреваемых в шпионаже россиян - РИА Новости, 07.11.2025
14:12 07.11.2025 (обновлено: 14:13 07.11.2025)
В Австралии перенесли суд по делу подозреваемых в шпионаже россиян
В Австралии перенесли суд по делу подозреваемых в шпионаже россиян - РИА Новости, 07.11.2025
В Австралии перенесли суд по делу подозреваемых в шпионаже россиян
Судебное заседание по делу подозреваемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королёвых в очередной раз перенесено из-за продолжающегося рассмотрения... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
австралия
россия
в мире, австралия, россия
В мире, Австралия, Россия
В Австралии перенесли суд по делу подозреваемых в шпионаже россиян

В Австралии перенесли суд по делу подозреваемых в шпионаже россиян на февраль

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Судебное заседание по делу подозреваемых в шпионаже российских граждан Киры и Игоря Королёвых в очередной раз перенесено из-за продолжающегося рассмотрения доказательств, оно должно состояться в феврале 2026 года, сообщает в пятницу газета Sydney Morning Herald.
Ранее сообщалось, что очередное слушание по делу супружеской пары, которая более года назад была арестована полицией Австралией по подозрению в шпионаже, было намечено на 7 ноября. Ожидалось, что на нем будет оглашено обвинительное заключение по делу россиян.
"Дело перенесено на февраль, Королёвы оставлены под стражей", - говорится в сообщении издания.
Уточняется, что в пятницу прокурор Элли Макдональд сообщила о том, что полный перечень доказательств был представлен накануне заседания, он требуют перевода и изучения.
"В прошлый раз нам заявили, что это будет последняя часть доказательств. Также были запрошены дополнительные детали по делу", - сказала Анастасия Стоенко, представляющая интересы Игоря Королёва.
Также, как отмечает издание, суд установил, что Кира Королёва ожидает финансирования юридической помощи.
В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.
Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 15 августа, поскольку федеральные прокуроры запросили дополнительное время для изучения документов, которые необходимо перевести на английский язык.
Ранее посольство России в Австралии заявляло РИА Новости, что распространение информации об аресте граждан РФ в Австралии по обвинению в попытке шпионажа делается ради новой волны антироссийской паранойи.
