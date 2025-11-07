Рейтинг@Mail.ru
Экс-директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде продлили домашний арест - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/sud-2053442016.html
Экс-директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде продлили домашний арест
Экс-директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде продлили домашний арест - РИА Новости, 07.11.2025
Экс-директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде продлили домашний арест
Суд продлил на 2 месяца домашний арест бывшему директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александру Парамонову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:55:00+03:00
2025-11-07T13:55:00+03:00
происшествия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg
https://ria.ru/20251107/zaschita-2053347063.html
https://ria.ru/20251106/kuzbass-2053137813.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_27:0:2966:2204_1920x0_80_0_0_f7a4d24fd99ddce9b17b209c2cefc17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
Экс-директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде продлили домашний арест

Суд продлил домашний арест экс-директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Суд продлил на 2 месяца домашний арест бывшему директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александру Парамонову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в Московском районном суде.
Парамонова задержали 12 марта, 13 марта его поместили под стражу, арест несколько раз продлевали. Затем в сентябре суд смягчил Парамонову меру пресечения, переведя его под домашний арест до 4 ноября.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Защита председателя научно-технического совета "Союза" обжаловала арест
Вчера, 09:14
"Постановлением Московского районного суда Парамонову продлена мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 января 2026 года включительно", - рассказали агентству в пресс-службе суда.
По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 годы Парамонов, занимая должность директора филиала вуза, организовал преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения.
По данным следствия, за 5,5 лет Парамонов и один из его подчиненных получили в качестве взятки от студента более 1 миллиона рублей за содействие в обучении без сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки организованной группой в особо крупном размере.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-министру здравоохранения Кузбасса продлили арест до января
6 ноября, 10:31
 
ПроисшествияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала