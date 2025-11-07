Экс-директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде продлили домашний арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Суд продлил на 2 месяца домашний арест бывшему директору филиала РАНХиГС в Нижнем Новгороде Александру Парамонову, обвиняемому в получении взятки, сообщили РИА Новости в Московском районном суде.

Парамонова задержали 12 марта, 13 марта его поместили под стражу, арест несколько раз продлевали. Затем в сентябре суд смягчил Парамонову меру пресечения, переведя его под домашний арест до 4 ноября.

"Постановлением Московского районного суда Парамонову продлена мера пресечения в виде домашнего ареста по 4 января 2026 года включительно", - рассказали агентству в пресс-службе суда.

По предварительным данным следствия, с 2019 по 2025 годы Парамонов, занимая должность директора филиала вуза, организовал преступную группу для получения взяток за незаконные действия по оформлению документов о поступлении в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения.