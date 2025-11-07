Жителя Иркутска приговорили к 6,5 года колонии за призывы к терроризму

ИРКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил местного жителя к 6,5 годам колонии за размещение в Telegram призывов к насильственным действиям и оправданию терроризма на территории РФ, сообщает Иркутская областная прокуратура.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети интернет, на срок 5 лет", - говорится в сообщении.