Жителя Иркутска приговорили к 6,5 года колонии за призывы к терроризму
Жителя Иркутска приговорили к 6,5 года колонии за призывы к терроризму
Суд в Иркутске приговорил местного жителя к 6,5 годам колонии за размещение в Telegram призывов к насильственным действиям и оправданию терроризма на территории РИА Новости, 07.11.2025
ИРКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил местного жителя к 6,5 годам колонии за размещение в Telegram призывов к насильственным действиям и оправданию терроризма на территории РФ, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Иркутска
. Он признан виновным по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. По данным суда, с марта 2023 по февраль 2025 года подсудимый в разных группах мессенджера Telegram
разместил комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении государственных деятелей России
, а также оправдание террористических действий, совершенных на территории РФ.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети интернет, на срок 5 лет", - говорится в сообщении.
Преступления выявлены, пресечены и расследованы сотрудниками УФСБ России по Иркутской области
.